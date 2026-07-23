Antonio Guterres poručio da se regija suočava sa sve širom konfrontacijom i pozvao na diplomatsko rješavanje sporova

Generalni sekretar UN-a upozorio da zanemarivanje međunarodnog prava produbljuje krize na Bliskom istoku Antonio Guterres poručio da se regija suočava sa sve širom konfrontacijom i pozvao na diplomatsko rješavanje sporova

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je u četvrtak da alarmantno zanemarivanje međunarodnog prava podstiče sve veći broj sukoba i produbljuje krize širom Bliskog istoka, upozorivši da se regija suočava s razornim posljedicama.

Obraćajući se Vijeću sigurnosti UN-a na sjednici posvećenoj mirnom rješavanju sporova, Guterres je rekao da se sukobi danas povećavaju po broju, složenosti, trajanju i obimu.

"Nekažnjivost se širi. Kršenja ostaju bez odgovora", kazao je Guterres.

Upozorio je da situacija izmiče kontroli te dodao da se nalazi na ivici nezamislivog.

Pozvao je na obnovu prava i slobode plovidbe u području Hormuškog moreuza i moreuza Bab el-Mandeb.

"Međunarodna prava i slobode plovidbe u i oko Hormuškog moreuza i Bab el-Mandeba moraju biti u potpunosti obnovljeni", rekao je Guterres, ističući da je diplomatija jedini put naprijed.

Govoreći o Gazi, Guterres je kazao da civili i dalje plaćaju visoku cijenu uprkos primirju, navodeći da ljudi ginu u svojim domovima i zajednicama dok Izrael povećava svoju kontrolu nad Gazom.

Dodao je da su životni uslovi i dalje nepodnošljivi, da se šire teške bolesti te da su humanitarne operacije ozbiljno otežane.

Govoreći o okupiranoj Zapadnoj obali, Guterres je upozorio na postepenu aneksiju usljed nasilja, opsežnih izraelskih vojnih operacija, širenja naselja i masovnog raseljavanja.

"Regija se uvlači u sve širi krug konfrontacije", poručio je generalni sekretar UN-a.