Generalni sekretar UN-a upozorio da zanemarivanje međunarodnog prava produbljuje krize na Bliskom istoku

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
23. juli 2026.•Ažuriranje: 23. juli 2026.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je u četvrtak da alarmantno zanemarivanje međunarodnog prava podstiče sve veći broj sukoba i produbljuje krize širom Bliskog istoka, upozorivši da se regija suočava s razornim posljedicama.
Obraćajući se Vijeću sigurnosti UN-a na sjednici posvećenoj mirnom rješavanju sporova, Guterres je rekao da se sukobi danas povećavaju po broju, složenosti, trajanju i obimu.
"Nekažnjivost se širi. Kršenja ostaju bez odgovora", kazao je Guterres.
Upozorio je da situacija izmiče kontroli te dodao da se nalazi na ivici nezamislivog.
Pozvao je na obnovu prava i slobode plovidbe u području Hormuškog moreuza i moreuza Bab el-Mandeb.
"Međunarodna prava i slobode plovidbe u i oko Hormuškog moreuza i Bab el-Mandeba moraju biti u potpunosti obnovljeni", rekao je Guterres, ističući da je diplomatija jedini put naprijed.
Govoreći o Gazi, Guterres je kazao da civili i dalje plaćaju visoku cijenu uprkos primirju, navodeći da ljudi ginu u svojim domovima i zajednicama dok Izrael povećava svoju kontrolu nad Gazom.
Dodao je da su životni uslovi i dalje nepodnošljivi, da se šire teške bolesti te da su humanitarne operacije ozbiljno otežane.
Govoreći o okupiranoj Zapadnoj obali, Guterres je upozorio na postepenu aneksiju usljed nasilja, opsežnih izraelskih vojnih operacija, širenja naselja i masovnog raseljavanja.
"Regija se uvlači u sve širi krug konfrontacije", poručio je generalni sekretar UN-a.