Generalni sekretar UN-a pozvao na prekid kršenja primirja od strane Irana i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza Antonio Guterres upozorava da bliskoistočni sukob pogoršava inflaciju i remeti globalno snabdijevanje energijom

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u srijedu je pozvao na prekid kršenja primirja u iranskom sukobu i pozvao na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, upozoravajući na pogoršanje globalnih ekonomskih posljedica, javlja Anadolu.

"Neophodno je odmah ponovo uspostaviti slobodu plovidbe u i oko Hormuškog moreuza, te okončati sva kršenja primirja i stvoriti uslove za političko rješenje sukoba", rekao je Guterres na konferenciji za novinare u Tokiju.

Upozorio je da sukob na Bliskom istoku podstiče inflaciju i produbljuje globalnu krizu troškova života podizanjem cijena energije, sirovina i gnojiva.

Rekao je da "nepovjerenje i geopolitičke podjele" blokiraju efikasna rješenja za globalne sukobe, upozoravajući da zemlje "nekažnjeno krše međunarodno pravo".

"Naš svijet danas potresaju sukobi, klimatski haos i nejednakost", dodao je Guterres.

"Vojni izdaci nadmašuju izdatke za pomoć, dok smanjenje finansiranja ima razorne posljedice za najranjivije ljude na svijetu", rekao je.

Tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je dovelo do velikih poremećaja u Hormuškom moreuzu, vitalnoj globalnoj pomorskoj ruti.

Iako je primirje postignuto posredovanjem Pakistana stupilo na snagu 8. aprila, ponovljena kršenja i zastoj u pregovorima izazvali su strah od ponovne eskalacije.

Predsjednik SAD-a Donald Trump produžio je primirje na neodređeno vrijeme, uz zadržavanje ograničenja za plovila koja putuju u ili iz iranskih luka kroz strateški plovni put.