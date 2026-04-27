Generalni sekretar UN-a pozvao na okončanje kolektivne amnezije na ključnoj globalnoj nuklearnoj konferenciji Razoružanje nije nagrada za mir. Razoružanje je temelj mira, kazao je Antonio Guterres

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u ponedjeljak je upozorio da svijet klizi u opasnu ravnodušnost u vezi s nuklearnim oružjem, dok su se globalni lideri okupili radi velikog pregleda međunarodnog režima neširenja nuklearnog oružja.

Govoreći na otvaranju 11. Pregledne konferencije država potpisnica Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT) u sjedištu UN-a u New Yorku, Guterres je rekao da se skup održava u kritičnom trenutku za globalnu sigurnost.

"Ova konferencija pruža pravovremenu priliku da stanemo zajedno i zaštitimo čovječanstvo od ozbiljne prijetnje nuklearnog uništenja", rekao je.

"Danas je zavladalo stanje kolektivne amnezije. Nuklearne sablje ponovo zveckaju. Nepovjerenje vlada. Teško stečene norme erodiraju. Kontrola naoružanja umire", upozorio je.

Guterres je ukazao na zabrinjavajuće trendove, uključujući porast broja nuklearnih bojevih glava prvi put nakon decenija, obnovljeno razmatranje nuklearnih testiranja i signale iz nekih vlada da bi mogle težiti razvoju nuklearnih kapaciteta.

"Jesmo li zaboravili da se nuklearni rat ne može dobiti i da se ne smije voditi? Jesmo li zaboravili da nuklearno oružje nikoga ne čini sigurnijim", upitao je.

Pozvao je zemlje da poštuju svoje obaveze prema NPT-u, koji je stupio na snagu 1970. godine i ostaje temelj globalnog upravljanja nuklearnim pitanjima.

"Zemlje moraju ispuniti svoja obećanja prema ugovoru. Bez ograda. Bez uslova. Bez odlaganja. Bez izgovora", rekao je.

Guterres je pozvao države da se ponovo obavežu na razoružanje i neširenje jačanjem zaštitnih mjera, učvršćivanjem normi protiv nuklearnih testiranja i osnaživanjem nadzornih mehanizama kao što je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Također je naglasio da se ugovor mora razvijati kako bi odgovorio na nove rizike, posebno one koji dolaze iz brzo napredujućih tehnologija poput umjetne inteligencije i kvantnog računarstva.

"Ugovor nije relikt prošlog doba, zamrznut u jantaru", rekao je, upozoravajući da nove tehnologije mogu zakomplikovati donošenje nuklearnih odluka i stratešku stabilnost ako ostanu bez kontrole.

Zaključujući obraćanje, Guterres je odbacio ideju da razoružanje dolazi tek nakon postizanja mira.

"Razoružanje nije nagrada za mir. Razoružanje je temelj mira", poručio je.

"Zato, prije nego što bude prekasno, razbijmo kolektivnu amneziju u vezi s nuklearnim oružjem. Obnovimo vjeru u ono što možemo postići kada stojimo zajedno. Djelujmo hitno kako bismo uklonili ovaj oblak koji visi nad čovječanstvom", rekao je.

NPT, koji je stupio na snagu 1970. godine i produžen je na neodređeno vrijeme 1995. godine, ima za cilj spriječiti širenje nuklearnog oružja, promovisati razoružanje i podsticati mirnodopsku upotrebu nuklearne energije.

Konferencija okuplja diplomate iz cijelog svijeta u vrijeme pojačane zabrinutosti zbog nuklearnih rizika i strateške konkurencije.