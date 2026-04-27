Generalni sekretar UN-a pozvao na hitno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza u jeku globalne trgovinske krize

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u ponedjeljak je pozvao na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza usred zastoja u mirovnim pregovorima između SAD-a i Irana.

"Apelujem na strane, otvorite moreuz. Pustite brodove da prolaze. Bez taksi. Bez diskriminacije. Neka se trgovina nastavi. Neka globalna ekonomija diše", rekao je Guterres na visokom nivou rasprave Vijeća sigurnosti UN-a o pomorskoj sigurnosti.

Hormuški moreuz, kroz koji prolazi otprilike jedna petina globalnih tokova nafte i ukapljenog prirodnog gasa, suočava se s velikim poremećajima od početka marta nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Irana 28. februara. Rat je trenutno u zastoju i u toku su napori za njegovo trajno okončanje.

"Od početka marta, poremećaj plovidbe kroz Hormuški moreuz pogodio je globalnu energetsku sigurnost, snabdijevanje hranom i trgovinu. Hormuški moreuz je jedna je od najvažnijih pomorskih ruta na svijetu", rekao je Guterres.