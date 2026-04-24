Generalni sekretar UN-a pozdravio produženje primirja između Izraela i Libana Antonio Guterres poziva sve da u potpunosti poštuju prekid neprijateljstava i da prekinu daljnje napade, kazao je njegov glasnogovornik

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je produženje privremenog primirja između Izraela i Libana, pozivajući sve strane da u potpunosti poštuju sporazum i zaustave daljnje nasilje, rekao je njegov glasnogovornik u petak.

"Guterres pozdravlja jučerašnju objavu produženja prekida neprijateljstava, aranžmane koje su dogovorile libanska vlada i Izrael", rekao je Stephane Dujarric novinarima.

Njegove izjave su uslijedile dan nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump objavio da je primirje između Izraela i Libana produženo za tri sedmice nakon razgovora na nivou ambasadora u Bijeloj kući.

Dujarric je rekao da Guterres poziva sve da u potpunosti poštuju prekid neprijateljstava i da prekinu daljnje napade.