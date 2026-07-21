Ovo će biti prva posjeta Antonija Guterresa Siriji u svojstvu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, rekao je njegov glasnogovornik

Generalni sekretar UN-a posjetit će Siriju radi razgovora s al-Sharaom i državnim zvaničnicima Ovo će biti prva posjeta Antonija Guterresa Siriji u svojstvu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, rekao je njegov glasnogovornik

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres boravit će kasnije ove sedmice u Siriji na poziv sirijske vlade, saopćio je u utorak njegov glasnogovornik.

Tokom boravka u Damasku, Guterres će se sastati s predsjednikom Ahmedom al-Sharaom i drugim visokim državnim zvaničnicima, uključujući ministra vanjskih poslova Asada al-Shaibanija, naveo je glasnogovornik Stephane Dujarric.

“Ovo će biti prva posjeta Antonija Guterresa Siriji u svojstvu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija“, rekao je Dujarric, dodajući da će šef UN-a potvrditi opredijeljenost Ujedinjenih nacija da podrže sirijsku vladu i narod tokom, kako je naveo, ključnog perioda u historiji zemlje.

Guterres će također naglasiti važnost poštivanja suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Sirije te će razgovarati s predstavnicima civilnog društva, organizacija za zaštitu prava žena i različitih društvenih zajednica o političkoj tranziciji i procesu oporavka zemlje.

Planirano je i da posjeti mirovnu misiju Ujedinjenih nacija za nadzor razdvajanja snaga (UNDOF).