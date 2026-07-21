Generalni sekretar UN-a posjetit će Siriju radi razgovora s al-Sharaom i državnim zvaničnicima

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
21. juli 2026.•Ažuriranje: 21. juli 2026.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres boravit će kasnije ove sedmice u Siriji na poziv sirijske vlade, saopćio je u utorak njegov glasnogovornik.
Tokom boravka u Damasku, Guterres će se sastati s predsjednikom Ahmedom al-Sharaom i drugim visokim državnim zvaničnicima, uključujući ministra vanjskih poslova Asada al-Shaibanija, naveo je glasnogovornik Stephane Dujarric.
“Ovo će biti prva posjeta Antonija Guterresa Siriji u svojstvu generalnog sekretara Ujedinjenih nacija“, rekao je Dujarric, dodajući da će šef UN-a potvrditi opredijeljenost Ujedinjenih nacija da podrže sirijsku vladu i narod tokom, kako je naveo, ključnog perioda u historiji zemlje.
Guterres će također naglasiti važnost poštivanja suvereniteta, jedinstva i teritorijalnog integriteta Sirije te će razgovarati s predstavnicima civilnog društva, organizacija za zaštitu prava žena i različitih društvenih zajednica o političkoj tranziciji i procesu oporavka zemlje.
Planirano je i da posjeti mirovnu misiju Ujedinjenih nacija za nadzor razdvajanja snaga (UNDOF).