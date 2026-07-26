- Antonio Guterres rekao da Sirija može prevazići posljedice sukoba i postaviti temelje za inkluzivnu i prosperitetnu budućnost tokom historijske posjete

Generalni sekretar UN-a poručio da Sirija ima priliku za izgradnju stabilne budućnosti - Antonio Guterres rekao da Sirija može prevazići posljedice sukoba i postaviti temelje za inkluzivnu i prosperitetnu budućnost tokom historijske posjete

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je u nedjelju da Sirija ima priliku da se oporavi nakon godina sukoba i izgradi stabilniju, inkluzivniju i prosperitetniju budućnost za sve.

"Sirija se danas nalazi pred prilikom ne samo da se oporavi od sukoba, već i da postavi temelje za stabilniju, inkluzivniju i prosperitetniju budućnost za sve", napisao je Guterres na američkoj društvenoj mreži X.

Izjava šefa UN-a uslijedila je dan nakon što je tokom historijske posjete Siriji, prve posjete jednog generalnog sekretara UN-a toj zemlji od 2009. godine, obišao zloglasni zatvor Sednaya iz perioda vladavine Bashara al-Assada, sjeverno od Damaska.

"Vojni zatvor Sednaya pokazuje koliko je strašna bila represija tokom prethodnog sirijskog režima", naveo je Guterres u istoj objavi.

Prema navodima Sirijske arapske novinske agencije (SANA), Guterres je zatvor obišao u pratnji stalnog predstavnika Sirije pri Ujedinjenim nacijama Ibrahima Olabija. Također je posjetio Omejadsku džamiju i obišao Stari grad Damaska.

Zatvor Sednaya, smješten sjeverno od Damaska, postao je jedan od najozloglašenijih pritvorskih objekata tokom 61-godišnje vladavine režima stranke Baath u Siriji. Međunarodnu zloglasnost stekao je zbog sistematskog mučenja, prisilnih nestanaka i vansudskih ubistava, a prema izvještajima, u njemu su umrle hiljade pritvorenika.

Guterres je u Damask doputovao u subotu u trodnevnu posjetu, tokom koje se sastao s predsjednikom Ahmadom al-Sharaom i ministrom vanjskih poslova Asaadom al-Shaibanijem. Tokom razgovora ponovio je opredijeljenost UN-a suverenitetu, nezavisnosti i teritorijalnom integritetu Sirije te pozvao međunarodnu zajednicu da podrži oporavak zemlje.