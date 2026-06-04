Antonio Guterres kazao da napadi na mirovnjake moraju prestati i da se mogu smatrati ratnim zločinima

Generalni sekretar UN-a osudio ubistvo mirovnjaka iz Srbije u Libanu Antonio Guterres kazao da napadi na mirovnjake moraju prestati i da se mogu smatrati ratnim zločinima

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u četvrtak je osudio ubistvo mirovnjaka iz Srbije koji je služio u Privremenim snagama UN-a u Libanu (UNIFIL) u južnom Libanu, javlja Anadolu.

"Generalni sekretar osuđuje ubistvo narednika Milovana Jovanović, srpskog mirovnjaka koji je služio u Privremenim snagama Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL), kada je minobacačka granata pogodila položaj Ujedinjenih nacija 7-2, u blizini Marji'yuna u Sektoru Istok područja operacija UNIFIL-a, 3. juna 2026. godine", rekao je portparol UN-a Stephane Dujarric u saopćenju.

Dva druga mirovnjaka su ranjena u napadu i liječe se u medicinskoj ustanovi UNIFIL-a u južnom Libanu, dok je istraga u toku, navodi se u saopćenju.

Guterres je izrazio najdublje saučešće porodici, prijateljima i kolegama mirovnjaka, kao i vladi i narodu Srbije, te poželio "potpun i brz" oporavak povrijeđenom osoblju.

Šef UN-a je napomenuo da je sedam pripadnika mirovnih snaga UNIFIL-a ubijeno od eskalacije neprijateljstava 2. marta, a nekoliko je ranjeno.

"Napadi na mirovnjake moraju prestati. To su teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava i Rezolucije Vijeća sigurnosti 1701 (2006) i mogu se smatrati ratnim zločinima", navodi se u saopćenju, misleći na rezoluciju kojom je okončan rat između Izraela i Libana 2006. godine.