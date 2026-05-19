Generalni sekretar UN-a oštro osudio smrtonosni napad na Islamski centar u SAD-u Antonio Guterres ponovo naglasio da su napadi na vjerske objekte posebno gnusni

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u utorak je oštro osudio pucnjavu u Islamskom centru u San Diegu u Sjedinjenim Američkim Državama, u kojoj su tri osobe ubijene.

"Generalni sekretar oštro osuđuje jučerašnji smrtonosni napad na džamiju u San Diegu, Kalifornija, u kojem su tri osobe ubijene", saopćio je glasnogovornik Stephane Dujarric na konferenciji za novinare.

Navodeći da Guterres ponovo potvrđuje da su napadi na vjerske objekte posebno gnusni, istakao je hitnu potrebu suzbijanja mržnje i netolerancije u svim njihovim oblicima.

Guterres je također izrazio saučešće porodicama žrtava, rekao je njegov glasnogovornik.

"On stoji u solidarnosti s muslimanskom zajednicom i poziva na potpunu istragu napada", kazao je Dujarric.

Tri osobe, uključujući i zaštitara, ubijene su u ponedjeljak u centru.

Pripadnici policije saopćili su da su dva osumnjičena preminula od prostrelnih rana koje su sami sebi nanijeli.