Generalni sekretar UN-a oštro osudio odluku Izraela o uspostavi vojne baze na kompleksu UNRWA u Istočnom Jerusalemu Antonio Guterres smatra potpuno neprihvatljivim nastavak eskalirajućih poteza protiv UNRWA-e

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres u srijedu je oštro osudio odluku Izraela da uspostavi vojne objekte na kompleksu Agencije UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA) u okupiranom Istočnom Jerusalemu, nazivajući je potpuno neprihvatljivom.

"Generalni sekretar najoštrije osuđuje odluku izraelskih vlasti da uspostave vojne objekte na UNRWA kompleksu Sheikh Jarrah u Istočnom Jerusalemu koji su zaplijenili u januaru", rekao je njegov glasnogovornik Stephane Dujarric u saopćenju.

Naglašavajući da je UNRWA sastavni dio Ujedinjenih nacija, u saopćenju se navodi da kompleks Sheikh Jarrah ostaje prostor Ujedinjenih nacija te se dodaje da ove mjere predstavljaju kršenje nepovredivosti prostorija Ujedinjenih nacija i potkopavaju mandat agencije na okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući Istočni Jerusalem.

"Generalni sekretar smatra potpuno neprihvatljivim nastavak eskalirajućih poteza protiv UNRWA-e", navodi se, uz dodatak da on duboko žali što izraelske vlasti i dalje poduzimaju korake koji krše njihove obaveze u vezi s privilegijama i imunitetima Ujedinjenih nacija.

U saopćenju se dalje navodi da su, kako je potvrdio i Međunarodni sud pravde, takve mjere nezakonite te se ističe da Izrael mora okončati svoje prisustvo na okupiranoj palestinskoj teritoriji, uključujući Istočni Jerusalem, što je prije moguće.

Dujarric je također rekao da Guterres poziva Izrael da povuče svoju odluku i odmah UN-u vrati UNRWA-in kompleks Sheikh Jarrah.