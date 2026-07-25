Tokom višednevne posjete očekuju se sastanci s predsjednikom Ahmadom al-Sharaom i drugim sirijskim zvaničnicima te obilazak misije UNDOF na okupiranoj Golanskoj visoravni

Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres doputovao u Damask, prva posjeta šefa UN-a Siriji od 2009. godine Tokom višednevne posjete očekuju se sastanci s predsjednikom Ahmadom al-Sharaom i drugim sirijskim zvaničnicima te obilazak misije UNDOF na okupiranoj Golanskoj visoravni

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres doputovao je u subotu u glavni grad Sirije Damask, što je prva posjeta jednog šefa UN-a toj zemlji od 2009. godine, javila je sirijska državna novinska agencija SANA.

Guterresa i delegaciju Ujedinjenih nacija na Međunarodnom aerodromu u Damasku dočekao je sirijski ministar vanjskih poslova Asaad al-Shaibani.

Ovo je prva posjeta generalnog sekretara UN-a Siriji otkako je tadašnji čelnik svjetske organizacije Ban Ki-moon boravio u Damasku 2009. godine.

Posjeta bi trebala trajati nekoliko dana, iako Ured generalnog sekretara UN-a nije objavio detaljan program njegovog boravka u Siriji. Očekuje se da će se Guterres sastati s predsjednikom Ahmadom al-Sharaom i drugim visokim sirijskim zvaničnicima.

Planiran je i obilazak pripadnika Posmatračkih snaga Ujedinjenih nacija za nadgledanje razdvajanja (UNDOF), raspoređenih na okupiranoj sirijskoj Golanskoj visoravni, u okviru napora za praćenje provođenja sporazuma o prekidu vatre s Izraelom.

Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric ranije ove sedmice izjavio je da Guterres u Siriju dolazi na poziv sirijske vlade te da će tokom posjete održati više sastanaka sa zvaničnicima.

Guterresova posjeta smatra se značajnim korakom u odnosima Ujedinjenih nacija i Sirije nakon završetka građanskog rata 2024. godine te označava početak nove faze političkog angažmana između Sirije i UN-a, kojom se ta zemlja ponovo uključuje u direktan međunarodni dijalog.

Istovremeno, sirijsko pitanje prelazi s dosadašnjeg modela upravljanja krizom putem specijalnih izaslanika na nivo neposrednog angažmana najvišeg rukovodstva Ujedinjenih nacija.