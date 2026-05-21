Generalni sekretar NATO-a: Saveznici ne dijele ravnomjerno teret pomoći Ukrajini Mark Rutte kaže da njegov prijedlog da se 0,25% BDP-a potroši na podršku Ukrajini nema jednoglasnu podršku, ali se diskusije nastavljaju

Saveznici NATO-a ne doprinose ravnomjerno podršci Ukrajini, neke zemlje ne čine dovoljno, rekao je u četvrtak generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare zajedno sa švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom, Rutte je rekao da je podrška Ukrajini i dalje neravnomjerna u savezu od 32 članice.

"Postoji ograničen broj zemalja, uključujući Švedsku, koja zaista prelazi svoj limit kada je u pitanju podrška Ukrajini", rekao je.

Rutte je naveo da su Kanada, Njemačka, Holandija, Danska i Norveška među zemljama koje daju veliki doprinos, ali je naglasio da "mnogi još uvijek ne čine dovoljno", ističući ono što je opisao kao kontinuiranu neravnotežu u podjeli tereta unutar NATO-a.

Rekao je da je predložio da saveznici izdvoje oko 0,25 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) za podršku vezanu za Ukrajinu, ali je priznao da prijedlog nije dobio jednoglasnu podršku među državama članicama.

"Ali to je barem pokrenulo debatu među saveznicima", rekao je, dodajući da se diskusija sada intenzivno odvija u NATO-u.

Rutte je tvrdio da ako se saveznici slože da Ukrajina mora ostati jaka i kretati se ka održivom miru, onda bi podrška trebala biti ravnomjernije raspoređena unutar saveza.

Također je potvrdio NATO-ov stav odvraćanja, rekavši da je posvećenost saveza odbrani svake države članice i dalje apsolutna, upozoravajući na "razoran odgovor" na bilo koji napad na teritoriju NATO-a.

Rutte je dodao da rastuća potrošnja na odbranu od strane evropskih saveznika i Kanade pomaže u smanjenju prevelikog oslanjanja na bilo kojeg pojedinačnog saveznika, posebno na SAD, opisujući ovu promjenu kao dio širih napora za jačanje evropskih odbrambenih sposobnosti.

"To je neophodno jer na kraju ne možemo biti previše ovisni i jednostavno nije zdravo nastaviti s prevelikim oslanjanjem na jednog saveznika", dodao je.