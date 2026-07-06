Mnogo smo uradili u Hagu prošle godine, ali sada moramo ispuniti obaveze u Hagu, kazao je Mark Rutte

Generalni sekretar NATO-a kazao da će se samit u Ankari fokusirati na ispunjenje obaveza Mnogo smo uradili u Hagu prošle godine, ali sada moramo ispuniti obaveze u Hagu, kazao je Mark Rutte

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je u ponedjeljak da će se predstojeći samit u Ankari fokusirati na ispunjavanje obaveza preuzetih na prošlogodišnjem samitu u Hagu, javlja Anadolu.

"Samit će se u velikoj mjeri fokusirati na ispunjenje obaveza. Mnogo smo uradili u Hagu prošle godine, ali sada moramo ispuniti obaveze u Hagu", rekao je Rutte u videu objavljenom na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Rutte je rekao da će lideri razgovarati o kredibilnim planovima potrošnje, "osiguravajući da su sve nacije na putu da dostignu pet posto."

Potvrdio je da postoje dobre vijesti u smislu da industrija proizvodi više i "također kada je u pitanju Ukrajina, osiguravajući da Ukrajina ima ono što joj je potrebno da ostane što jača u borbi i, naravno, da bude u najboljoj mogućoj poziciji kada počnu mirovni pregovori."