Generalni štrajk paralizovao Italiju: Protesti i poremećaji u saobraćaju širom zemlje Sindikati organizuju demonstracije širom Italije zbog rastućih troškova života, nesigurnog rada i vojnih troškova

Generalni štrajk i masovni protesti širom Italije izazvali su ozbiljne poremećaje u saobraćaju u više velikih gradova, dok sindikati i aktivisti traže veće plate, sigurnije uslove rada i smanjenje vojnih troškova, javlja Anadolu.

Marševi i skupovi planirani su u nekoliko gradova, uključujući Rim, Milano, Napulj, Bolonju, Firencu, Genovu, Torino, Palermo i Cataniju.

Na štrajk je pozvalo nekoliko lokalnih sindikata, uključujući CUB, SGB, SI COBAS i USI, zajedno sa propalestinskim organizacijama u Italiji.

Demonstranti su zahtijevali veće plate i penzije, kraj deložacijama i nesigurnom zaposlenju, te protivljenje onome što su organizatori opisali kao "visoke troškove života uzrokovane ratovima".

Grupe su osudile i "kontinuirani genocid nad palestinskim i libanskim narodom" i pozvale Italiju da obustavi političke i trgovinske odnose s Izraelom.

Italijanska državna željeznička grupa, FS, saopćila je da je odvojeni štrajk željezničkih radnika počeo u četvrtak navečer i da će trajati do petka navečer, što će uticati na željeznički saobraćaj širom zemlje.