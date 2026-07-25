Generalna skupština UN-a izglasala produženje mandata Volkera Turka na mjestu visokog komesara za ljudska prava Komesar za ljudska prava dobio drugi četverogodišnji mandat uprkos protivljenju SAD-a i Rusije

Generalna skupština Ujedinjenih nacija u petak je izglasala produženje mandata Volkera Turka na mjestu visokog komesara UN-a za ljudska prava za još četiri godine, čime je prevaziđeno protivljenje Sjedinjenih Američkih Država i Rusije.

Skupština je odobrila ponovno imenovanje Turka na drugi mandat koji će trajati od 12. oktobra 2026. do 11. oktobra 2030. godine, čime se produžava njegovo rukovođenje Uredom visokog komesara UN-a za ljudska prava.

Türk je dobio 144 glasa za, dok je 10 država glasalo protiv, a 13 je bilo suzdržano.

Prije glasanja, zamjenik izaslanika SAD-a pri UN-u Jeff Bartos pozvao je države članice da glasaju protiv prijedloga za ponovno imenovanje Turka.

„Nemojte pogriješiti, ako ova skupština tolerira proceduralno prekoračenje ovlasti, dogovore iza zatvorenih vrata i zloupotrebu položaja UN-a, bit će posljedica. Sjedinjene Američke Države će odmah preispitati svoje angažovanje, učešće i finansiranje“, rekao je Bartos.

Zamjenik ruskog izaslanika pri UN-u Dmitrij Čumakov optužio je Turka i njegov ured za političku pristrasnost i služenje zapadnim geopolitičkim interesima.

Čumakov je doveo u pitanje ispunjava li Turk standarde potrebne za tu funkciju prema rezoluciji Generalne skupštine UN-a koja uređuje imenovanje visokog komesara za ljudska prava.

Pozvao se na rezoluciju Generalne skupštine u kojoj se navodi da visoki komesar za ljudska prava treba biti osoba „visokog moralnog ugleda i ličnog integriteta“, sa stručnim znanjem i razumijevanjem potrebnim za obavljanje funkcije na nepristrasan, objektivan, neselektivan i učinkovit način.

„Da li gospodin Turk posjeduje te kvalitete? Ovo je retoričko pitanje“, rekao je Čumakov i dodao:



„Sa žaljenjem primjećujemo političku pristrasnost i samog visokog komesara i ureda kojim rukovodi, koji promoviraju zapadne geopolitičke interese pod izgovorom brige za ljudska prava.“

Glasnogovornik generalnog sekretara UN-a Antonija Guterresa, Stephane Dujarric, ranije ove sedmice branio je proces produženja mandata Turka.

„Generalni sekretar slijedi rezoluciju i pravila“, rekao je Dujarric. „Mogu vam reći da se sve provodi potpuno transparentno, u skladu s utvrđenim pravilima i procedurama“, dodao je.

U objavama na društvenim mrežama, proizraelska grupa UN Watch kritikovala je Turka zbog toga što je tokom mandata osudio Izrael „58 puta“, dok je, kako tvrde, SAD kritikovao „više puta nego Kinu, Sjevernu Koreju, Kubu, Saudijsku Arabiju i Katar zajedno“.

Grupa je navela i da je Turk osudio američke i izraelske zračne napade na Iran u februaru, tvrdeći da je iranski odgovor opisao kao „odmazdu“, čime je, prema njihovoj ocjeni, dao legitimitet iranskim napadima.