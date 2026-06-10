Moramo se vratiti na put dijaloga i diplomatije kako bismo riješili sukob, rekao je čelnik Vijeća za saradnju Zaljeva

GCC: Sigurnost država Zaljeva je nedjeljiva Moramo se vratiti na put dijaloga i diplomatije kako bismo riješili sukob, rekao je čelnik Vijeća za saradnju Zaljeva

Generalni sekretar Vijeća za saradnju Zaljeva (GCC) Jassim Al-Budaiwi rekao je u srijedu da je sigurnost Zaljeva nedjeljiva i pozvao na povratak dijalogu usred eskalacije tenzija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

"Iran krši međunarodno i humanitarno pravo svojim napadima na države Zaljeva", rekao je tokom ministarskog sastanka GCC-a u glavnom gradu Bahreina Manami, prema pisanju kuvajtskog lista "Al Anba".

Upozorio je da ograničenja plovidbe u Hormuškom moreuzu ne štete samo državama Zaljeva, već i globalnoj ekonomiji.

"Moramo se vratiti na put dijaloga i diplomatije kako bismo riješili sukob", dodao je.

Ministar vanjskih poslova Bahreina Abdullatif Al-Zayani, s druge strane, rekao je da iranski napadi predstavljaju jasno kršenje međunarodnog prava.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopćila je u srijedu ujutro da je pokrenula uzvratne napade na 21 američku vojnu metu na američkim zračnim i pomorskim bazama širom regije, uključujući one u Kuvajtu i Bahreinu.

Napadi su uslijedili nekoliko sati nakon što je SAD izveo udare u južnom Iranu nakon obaranja američkog helikoptera Apache.

Najnovija eskalacija uslijedila je nakon višemjesečnih regionalnih napetosti koje su počele 28. februara, kada su izraelski i američki napadi na Iran pokrenuli ciklus vojnih sukoba, odmazdnih napada i diplomatskih sporova.

Iran i Izrael su također razmijenili napade ovog vikenda prije nego što su se povukli, što je naglasilo krhkost primirja i kontinuirane napore regionalnih i međunarodnih posrednika da obnove diplomatiju i spriječe širi sukob.