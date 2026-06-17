Cilj je smanjiti zavisnost od bilo kojeg pojedinačnog dobavljača izvan bloka za rijetke zemljane elemente i trajne magnete ispod 60 posto do 2030.

G7 pokreće savez za kritične minerale kako bi smanjio zavisnost od Kine Cilj je smanjiti zavisnost od bilo kojeg pojedinačnog dobavljača izvan bloka za rijetke zemljane elemente i trajne magnete ispod 60 posto do 2030.

Lideri G7 predstavili su ambiciozan plan za smanjenje oslanjanja na dominantne dobavljače poput Kine kada je riječ o kritičnim mineralima ključnim za globalni digitalni i sektor zelene energije.

U zajedničkoj deklaraciji, koju je podržala partnerska zemlja Australija, grupa je izrazila „ozbiljnu zabrinutost zbog korištenja netržišnih politika i praksi te ekonomske prisile“, upozoravajući da proizvoljna ograničenja izvoza i odmazdne mjere aktivno podrivaju međunarodnu ekonomsku sigurnost.

Kako bi odgovorili na ove ranjivosti, G7 je pokrenuo Savez za otpornost i proizvodnju kritičnih minerala.

Savez je postavio cilj smanjenja zavisnosti od bilo kojeg pojedinačnog dobavljača izvan bloka za rijetke zemlje i trajne magnete na manje od 60% do 2030. godine, uz krajnju ambiciju da se što prije dosegne nivo od 50%.

Ministri su također zaduženi da do kraja godine utvrde konkretne ciljeve smanjenja za druge kritične minerale.

Ova strategija označava značajan zaokret ka osiguravanju lanaca snabdijevanja među pouzdanim saveznicima.

Blok je pozdravio već vidljiv finansijski zamah, ističući 195 projekata najavljenih od početka 2026. godine, koji su mobilizirali 64 milijarde eura (74 milijarde dolara) investicija.

Radi zaštite ovih industrija od tržišnih oscilacija, G7 razmatra ekonomske mehanizme sigurnosti, uključujući subvencije za razliku u cijeni, zajedničke nabavke i minimalne cjenovne pragove.

Lideri su se također obavezali na uspostavljanje novog sistema praćenja porijekla sirovina s ciljem suzbijanja ilegalne trgovine i osiguranja visokih ekoloških i radnih standarda.

Inicijativa će započeti s dva pilot minerala – litijem i niklom – prije nego što se svake godine proširi na dodatnih pet minerala.

Također je najavljena primjena G7 alata za standardizirane kriterije za prepoznavanje rizika od prisilnog rada, kako bi se osigurala etička eksploatacija resursa.

Uz podršku Međunarodne agencije za energiju i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, savez će dijeliti podatke radi predviđanja kriza u snabdijevanju, izgradnje domaćih zaliha i jačanja kapaciteta za reciklažu, s ciljem pokrivanja značajnog dijela potreba G7 za mineralima do 2030. godine.

Globalno tržište kritičnih minerala izrazito je podijeljeno između zemalja bogatih sirovinama i Kine, koja dominira preradom – više od 90% rijetkih zemalja, 80% grafita za baterije te većinu svjetskog litija i kobalta.

Iako zemlje poput Australije (litij), Čilea (bakar), Indonezije (nikl) i Demokratske Republike Kongo (kobalt) prednjače u eksploataciji, i dalje su u velikoj mjeri zavisne od kineske infrastrukture za preradu tih sirovina u upotrebljive komponente.

Zapadne zemlje zbog toga pokušavaju sustići konkurenciju: Sjedinjene Američke Države i Kanada imaju značajan rudarski potencijal, ali nedovoljno razvijene kapacitete prerade, dok Evropska unija ostaje snažno zavisna od uvoza zbog strogih ekoloških propisa i visokih troškova poslovanja.