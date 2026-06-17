Lideri obećali dodatne sisteme protivzračne odbrane za Kijev, podržali sporazum između Washingtona i Teherana te pozvali na stabilnost na Bliskom istoku

G7 podržao povećanje vojne pomoći Ukrajini i pozdravio sporazum SAD-a i Irana Lideri obećali dodatne sisteme protivzračne odbrane za Kijev, podržali sporazum između Washingtona i Teherana te pozvali na stabilnost na Bliskom istoku

Lideri zemalja G7 u srijedu su obećali povećati vojnu podršku Ukrajini, uključujući dodatne sisteme protivzračne odbrane i kapacitete dugog dometa te su pozdravili sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana za koji smatraju da pruža priliku da se spriječi Teheran u nabavci nuklearnog oružja.

U zajedničkom saopćenju objavljenom na završetku samita G7 u Francuskoj, lideri su ponovili svoju nepokolebljivu podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine te obećali pojačati pritisak na Rusiju dodatnim sankcijama, uključujući mjere usmjerene na naftni i gasni sektor te zemlje.

Lideri su naveli da će ubrzati isporuke sistema protivzračne odbrane, presretača i kapaciteta dugog dometa Ukrajini te da su spremni razmotriti produženje licenci kako bi pomogli povećanje ukrajinske vojne proizvodnje.

"Saglasni smo da pružimo dodatnu podršku kako bi zemlja prebrodila narednu zimu", navodi se u saopćenju, misleći na energetske potrebe Ukrajine.

G7 se također obavezao na pojačavanje ekonomskog pritiska na Moskvu, navodeći da su dodatne sankcije opravdane u trenutku kada je američki predsjednik Donald Trump osigurao sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, ključne globalne pomorske trgovačke rute.

Govoreći o dešavanjima na Bliskom istoku, lideri su pozdravili historijski sporazum između SAD-a i Irana, ocijenivši da taj dogovor pruža jedinstvenu priliku da se spriječi Teheran u sticanju nuklearnog oružja i riješe zabrinutosti u vezi s njegovim regionalnim aktivnostima i programom balističkih projektila.

U saopćenju je pohvaljena uloga Trumpa u postizanju sporazuma, uz poruku da su zemlje G7 spremne doprinijeti njegovoj provedbi.

Lideri su ponovili podršku slobodi plovidbe kroz Hormuški moreuz i podržali multinacionalnu inicijativu za pomorsku sigurnost pod vodstvom Francuske i Velike Britanije, s ciljem omogućavanja nastavka komercijalnog brodarstva i osiguravanja sigurnosti plovidbe tim morskim prolazom.

Također su pozvali na širi diplomatski sporazum koji bi nadogradio memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana te riješio sigurnosna pitanja povezana s iranskim aktivnostima u regiji.

Kada je riječ o Libanu, G7 je podržao napore libanskih vlasti da razoružaju Hezbollah kroz trenutno primirje i uspostavljanje državne kontrole nad oružjem, uz očuvanje suvereniteta zemlje.

Lideri su obećali ubrzati humanitarne aktivnosti i obnovu u Gazi te pozvali na okončanje nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali.

U saopćenju je naglašena i energetska sigurnost, pri čemu se G7 obavezao na diverzifikaciju globalnih ruta snabdijevanja energijom i povećanje strateških energetskih rezervi kako bi se smanjila zavisnost od Hormuškog moreuza. Lideri su istakli potencijal Kanade da u narednim godinama osigura dodatne količine energenata za svjetska tržišta.

Govoreći o indo-pacifičkoj regiji, G7 je ponovio podršku slobodnoj i otvorenoj regiji zasnovanoj na međunarodnom pravu te se usprotivio jednostranim pokušajima promjene statusa quo silom ili prisilom u Istočnom i Južnom kineskom moru te u Tajvanskom moreuzu.

Lideri su izrazili zabrinutost zbog nuklearnog i balističkog programa Sjeverne Koreje, ponovili podršku potpunoj denuklearizaciji te zemlje i pozvali Pjongjang da riješi dugogodišnje slučajeve otmica. Također su obećali saradnju u borbi protiv sjevernokorejskog sajber kriminala i krađa kriptovaluta.

G7 je dodatno pozdravio napore usmjerene na rješavanje globalnih ekonomskih neravnoteža, uključujući razgovore u kojima učestvuje i Kina, te poručio da će to pitanje ostati na dnevnom redu predstojećih sastanaka G20 kojima će domaćin biti Sjedinjene Američke Države.