Francuski zastupnici traže zabranu prodaje proizvoda iz izraelskih naselja

Şeyma Erkul Dayanç
23. juni 2026.•Ažuriranje: 23. juni 2026.
Grupa francuskih zastupnika planira u utorak podnijeti prijedlog zakona kojim bi se u Francuskoj zabranila prodaja proizvoda porijeklom iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, prema izvještaju emitera RMC-BFM, prenosi Anadolu.
Prijedlog ima za cilj zabranu komercijalizacije robe proizvedene u izraelskim naseljima na Zapadnoj obali i Golanskoj visoravni, uključujući poljoprivredne proizvode poput datulja, agruma i drugih proizvoda, kao i proizvedene robe.
Zastupnici, uključujući socijalistu, Zelenog i člana centrističke stranke, rekli su da inicijativa cilja samo na proizvode iz naselja, razlikujući je od širih bojkotnih pokreta poput Bojkota, dezinvestiranja i sankcija (BDS), koji poziva na bojkot sve izraelske robe.
Oni tvrde da bi mjera uskladila Francusku s međunarodnim pravom, koje smatra izraelska naselja ilegalnim, i pomogla u ograničavanju njihovog ekonomskog razvoja.
Trenutno se od proizvoda koji potiču iz naselja u Francuskoj zahtijeva da budu označeni kao takvi.
Prijedlog zakona još nije zakazan za raspravu u francuskoj Nacionalnoj skupštini.
Jedna od opcija koja se razmatra je da se uvrsti u rezervirani parlamentarni termin Socijalističke partije ovog decembra.
Prijedlog slijedi prethodne slične inicijative, uključujući onu koju je prošlog septembra predstavio nezavisni zastupnik Aymeric Caron.
Međutim, inicijativa bi se mogla suočiti s izazovima zbog diplomatskog stava Francuske, koja, iako smatra naselja ilegalnim prema međunarodnom pravu, favorizira koordinirani odgovor EU, a ne nacionalne mjere.
Francuska i Švedska su u aprilu pisale Evropskoj komisiji pozivajući na zajednički stav EU o ovom pitanju, navodi se u izvještaju.
Međunarodna zajednica smatra naselja izgrađena na okupiranoj palestinskoj teritoriji ilegalnim prema međunarodnom pravu i glavnom preprekom rješenju o dvije države.
U značajnom mišljenju iz 2024. godine, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije ilegalnom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.