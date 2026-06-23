Zastupnici Socijalističke, Zelene i centrističke stranke podnijet će prijedlog zakona usmjeren na robu iz izraelskih naselja na Zapadnoj obali i Golanskoj visoravni

Francuski zastupnici traže zabranu prodaje proizvoda iz izraelskih naselja Zastupnici Socijalističke, Zelene i centrističke stranke podnijet će prijedlog zakona usmjeren na robu iz izraelskih naselja na Zapadnoj obali i Golanskoj visoravni

Grupa francuskih zastupnika planira u utorak podnijeti prijedlog zakona kojim bi se u Francuskoj zabranila prodaja proizvoda porijeklom iz izraelskih naselja na okupiranim palestinskim teritorijama, prema izvještaju emitera RMC-BFM, prenosi Anadolu.

Prijedlog ima za cilj zabranu komercijalizacije robe proizvedene u izraelskim naseljima na Zapadnoj obali i Golanskoj visoravni, uključujući poljoprivredne proizvode poput datulja, agruma i drugih proizvoda, kao i proizvedene robe.

Zastupnici, uključujući socijalistu, Zelenog i člana centrističke stranke, rekli su da inicijativa cilja samo na proizvode iz naselja, razlikujući je od širih bojkotnih pokreta poput Bojkota, dezinvestiranja i sankcija (BDS), koji poziva na bojkot sve izraelske robe.

Oni tvrde da bi mjera uskladila Francusku s međunarodnim pravom, koje smatra izraelska naselja ilegalnim, i pomogla u ograničavanju njihovog ekonomskog razvoja.

Trenutno se od proizvoda koji potiču iz naselja u Francuskoj zahtijeva da budu označeni kao takvi.

Prijedlog zakona još nije zakazan za raspravu u francuskoj Nacionalnoj skupštini.

Jedna od opcija koja se razmatra je da se uvrsti u rezervirani parlamentarni termin Socijalističke partije ovog decembra.

Prijedlog slijedi prethodne slične inicijative, uključujući onu koju je prošlog septembra predstavio nezavisni zastupnik Aymeric Caron.

Međutim, inicijativa bi se mogla suočiti s izazovima zbog diplomatskog stava Francuske, koja, iako smatra naselja ilegalnim prema međunarodnom pravu, favorizira koordinirani odgovor EU, a ne nacionalne mjere.

Francuska i Švedska su u aprilu pisale Evropskoj komisiji pozivajući na zajednički stav EU o ovom pitanju, navodi se u izvještaju.

Međunarodna zajednica smatra naselja izgrađena na okupiranoj palestinskoj teritoriji ilegalnim prema međunarodnom pravu i glavnom preprekom rješenju o dvije države.

U značajnom mišljenju iz 2024. godine, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije ilegalnom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.