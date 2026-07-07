Marine Le Pen osuđena na tri godine zatvora, od čega su dvije uslovne, a jedna uz elektronski nadzor

Francuski sud skratio zabranu obavljanja javnih funkcija Le Pen, omogućivši joj kandidaturu na izborima 2027. godine Marine Le Pen osuđena na tri godine zatvora, od čega su dvije uslovne, a jedna uz elektronski nadzor

Apelacioni sud u Parizu u utorak je skratio zabranu obavljanja javnih funkcija liderici stranke Nacionalno okupljanje “Marine Le Pen na 45 mjeseci, od čega je 30 mjeseci uslovno, čime joj je otvoren put da se kandiduje na predsjedničkim izborima 2027. godine.

Nakon što ju je proglasio krivom za zloupotrebu javnih sredstava, apelacioni sud je Le Pen izrekao zabranu obavljanja javnih funkcija u trajanju od 45 mjeseci, od čega je 30 mjeseci uslovno, prema pisanju lista “Le Monde“.

Le Pen stoga ima pravo da se pravno kandiduje na predsjedničkim izborima 2027. godine, jer sud smatra da je već odslužila 15 mjeseci zabrane obavljanja javnih funkcija od 31. marta 2025. godine.

Međutim, Le Pen će morati voditi predsjedničku kampanju dok bude služila kaznu zatvora uz elektronski nadzor.

Pariški sud joj je također izrekao kaznu zatvora u trajanju od tri godine, uključujući dvije godine uslovne kazne i jednu godinu koja će biti izvršena uz elektronsku narukvicu.

Također joj je izrečena novčana kazna od 100.000 eura (114.407 dolara).

Sud je stranci Nacionalno okupljanje kao pravnom licu izrekao kaznu od dva miliona eura (2,2 miliona dolara), od čega je milion eura uslovno. Naložena je i dodatna konfiskacija u iznosu od milion eura.

U martu prošle godine, Le Pen je osuđena na četiri godine zatvora, od čega dvije godine uz kućni pritvor s elektronskim nadzorom, novčanu kaznu od 100.000 eura (118.229 dolara) i petogodišnju zabranu obavljanja javnih funkcija koja je odmah stupila na snagu.

Optužena je da je koristila sredstva Evropskog parlamenta za plaćanje četvero parlamentarnih asistenata koji su radili za njenu stranku, a ne na poslovima vezanim za rad Parlamenta, tokom njenog mandata zastupnice u Evropskom parlamentu od 2004. do 2017. godine.