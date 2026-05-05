Francuski premijer: Pregovori na Bliskom istoku „ne daju rezultate"

Francuski premijer Sebastien Lecornu izjavio je u utorak da pregovori na Bliskom istoku „ne daju rezultate“, upozorivši na eskalaciju regionalnih tenzija i situaciju koju je opisao kao „posebno tešku i ozbiljnu“, prenosi Anadolu.

„U pravu ste, situacija je posebno teška i ozbiljna za naše sunarodnike i za veliki dio planete“, rekao je Lecornu u obraćanju francuskom parlamentu.

Istakao je da se dešavanja na Bliskom istoku ne mogu odvojiti od šire globalne nestabilnosti, dodajući da „ne samo da pregovori ne daju rezultate, već nismo daleko od opasnosti od obnavljanja sukoba“.

Lecornu se osvrnuo na, kako je naveo, „neprihvatljive napade“ koje je Iran izveo u proteklim satima, upozorivši da oni nose rizik od dalje eskalacije i da bi mogli ugroziti diplomatske napore koji su u toku.

Naglasio je da je geopolitičko okruženje postalo dugoročna strukturalna realnost, ukazavši na potrebu da se „kaže istina francuskom narodu“ o njenim posljedicama.

„Najbolji protivotrov za fantazije i laži je transparentnost“, rekao je Lecornu, dodajući da je zatražio redovno objavljivanje podataka o neočekivanim prihodima svakih deset dana.

Kako je pojasnio, cilj je osigurati transparentnost u javnoj raspravi, uključujući i diskusije o raspodjeli profita u energetskom sektoru.

„Možemo voditi raspravu o preraspodjeli bogatstva kompanije TotalEnergies, a da pritom ne upadnemo u napade na Total“, istakao je on.

„Ja branim samo opšti interes i veoma sam miran“, dodao je premijer, usred prekida od strane pojedinih opozicionih poslanika. „Trebamo li ići dalje? Odgovor je, da.“

Lecornu je najavio da će vlada ponovo govoriti o ovim temama u narednim danima, ali nije iznio nikakve konkretne političke odluke.

Regionalne tenzije su porasle nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana prema Izraelu i američkim saveznicima u Zaljevu, kao i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu donijeli trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez utvrđenog roka.