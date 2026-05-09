Francuski predsjednik stigao u egipatsku Aleksandriju na početku afričke turneje – Sisi i Macron će svečano otvoriti novi kampus Univerziteta Senghor u Borg El Arabu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron doputovao je u subotu u sjeverni egipatski grad Aleksandriju, čime je započeo afričku turneju koja uključuje i posjete Keniji i Etiopiji, prenosi Anadolu.

Egipatski državni mediji izvijestili su da je predsjednik Abdel Fattah al-Sisi dočekao Macrona po dolasku u Aleksandriju, a predviđeno je da dvojica lidera svečano otvore novi kampus Univerziteta Senghor u gradu Borg El Arab.

Ranije u subotu, egipatsko predsjedništvo je saopštilo da će Sisi prisustvovati ceremoniji otvaranja zajedno s Macronom i nekoliko afričkih zvaničnika.

Osnovan u Aleksandriji 1990. godine, Univerzitet Senghor jedna je od glavnih institucija povezanih s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (Organisation internationale de la Francophonie).

Nazvan po senegalskom pjesniku i bivšem predsjedniku Leopoldu Senghoru, univerzitet nudi specijalizirane master programe u oblastima razvoja, zdravstva, okoliša, kulture, administracije i obrazovanja, s ciljem obuke afričkih stručnjaka.

Prema navodima Jelisejske palate, Macronova posjeta Aleksandriji ima za cilj jačanje bilateralnih veza i razgovor o tekućoj krizi na Bliskom istoku.

Očekuje se da će dvojica lidera posjetiti i tvrđavu Qaitbay iz 15. vijeka, koja je sagrađena na mjestu nekadašnjeg antičkog svjetionika u Aleksandriji.

Macron će u nedjelju otputovati u Nairobi na razgovore s kenijskim predsjednikom Williamom Rutom, a očekuje se potpisivanje nekoliko bilateralnih sporazuma između kompanija iz obje zemlje.

U ponedjeljak i utorak, Macron i Ruto će kopredsjedavati samitom „Africa Forward“ (Afrika naprijed), što je prvi samit afričkih lidera kojem Macron prisustvuje od preuzimanja dužnosti 2017. godine, navodi se u saopštenju francuskog predsjedništva.

Francuski predsjednik će turneju završiti u srijedu u Adis Abebi, gdje bi se trebao sastati s etiopskim premijerom Abiyem Ahmedom i prisustvovati sastanku u sjedištu Afričke unije fokusiranom na jačanje zajedničkih odgovora na pitanja mira i sigurnosti.