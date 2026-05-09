Francuski predsjednik stigao u egipatsku Aleksandriju na početku afričke turneje

Rania R.a. Abushamala
09 Maj 2026•Ažuriranje: 09 Maj 2026
Francuski predsjednik Emmanuel Macron doputovao je u subotu u sjeverni egipatski grad Aleksandriju, čime je započeo afričku turneju koja uključuje i posjete Keniji i Etiopiji, prenosi Anadolu.
Egipatski državni mediji izvijestili su da je predsjednik Abdel Fattah al-Sisi dočekao Macrona po dolasku u Aleksandriju, a predviđeno je da dvojica lidera svečano otvore novi kampus Univerziteta Senghor u gradu Borg El Arab.
Ranije u subotu, egipatsko predsjedništvo je saopštilo da će Sisi prisustvovati ceremoniji otvaranja zajedno s Macronom i nekoliko afričkih zvaničnika.
Osnovan u Aleksandriji 1990. godine, Univerzitet Senghor jedna je od glavnih institucija povezanih s Međunarodnom organizacijom Frankofonije (Organisation internationale de la Francophonie).
Nazvan po senegalskom pjesniku i bivšem predsjedniku Leopoldu Senghoru, univerzitet nudi specijalizirane master programe u oblastima razvoja, zdravstva, okoliša, kulture, administracije i obrazovanja, s ciljem obuke afričkih stručnjaka.
Prema navodima Jelisejske palate, Macronova posjeta Aleksandriji ima za cilj jačanje bilateralnih veza i razgovor o tekućoj krizi na Bliskom istoku.
Očekuje se da će dvojica lidera posjetiti i tvrđavu Qaitbay iz 15. vijeka, koja je sagrađena na mjestu nekadašnjeg antičkog svjetionika u Aleksandriji.
Macron će u nedjelju otputovati u Nairobi na razgovore s kenijskim predsjednikom Williamom Rutom, a očekuje se potpisivanje nekoliko bilateralnih sporazuma između kompanija iz obje zemlje.
U ponedjeljak i utorak, Macron i Ruto će kopredsjedavati samitom „Africa Forward“ (Afrika naprijed), što je prvi samit afričkih lidera kojem Macron prisustvuje od preuzimanja dužnosti 2017. godine, navodi se u saopštenju francuskog predsjedništva.
Francuski predsjednik će turneju završiti u srijedu u Adis Abebi, gdje bi se trebao sastati s etiopskim premijerom Abiyem Ahmedom i prisustvovati sastanku u sjedištu Afričke unije fokusiranom na jačanje zajedničkih odgovora na pitanja mira i sigurnosti.