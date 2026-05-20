Francuski predsjednik pozvao na strožu regulaciju kriptovaluta kako bi se spriječio "novi Divlji zapad" Emmanuel Macron upozorava da kriptovalute ne smiju postati alati za kriminalce i teroriste

Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na strožu regulaciju kriptovaluta kako bi se spriječilo ono što je opisao kao "novi Divlji zapad" koji bi mogli iskoristiti kriminalci i teroristi, prema izjavama iznesenim na konferenciji o finansiranju terorizma u Parizu, javlja Anadolu.

Govoreći u utorak na 5. konferenciji "Nema novca za teror" održanoj u francuskom Ministarstvu finansija u Bercyju, Macron je upozorio da se ne dozvoli da kripto imovina potkopava postojeće finansijske mjere zaštite i pravila transparentnosti.

"Ne postoji održiv, miran svijet, nema regulacije i nema finansijske stabilnosti za naše zemlje ako na neki način ponovo izmislimo Divlji zapad koji smo regulisali", rekao je Macron, prema francuskoj televiziji BFM Business.

"Ne dozvolimo da kripto imovina stvori priliku za kriminalce, teroriste ili načine da zaobiđu pravila koja smo stvorili", dodao je.

Macronove izjave uslijedile su u trenutku kada se Francuska suočava s porastom napada na vlasnike kriptovaluta, iako se u izvještaju navodi da se kripto transakcije i dalje mogu pratiti putem blockchain tehnologije i da izdavatelji ili platforme mogu zamrznuti neku imovinu u slučajevima vezanim za otkupninu.

Prema podacima firme za analizu blockchaina Chainalysis, ilegalne kripto adrese primile su najmanje 154 milijarde dolara (141 milijarda eura) u 2025. godini, što predstavlja povećanje od 162 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Međutim, ilegalne transakcije i dalje čine manje od jedan posto ukupne kripto aktivnosti globalno.

Francuska već ima regulatorni okvir za digitalnu imovinu.

Od 2019. godine, kripto firme posluju u okviru režima pružatelja usluga digitalne imovine koji nadgleda Francuska uprava za finansijska tržišta. Nacionalni okvir kasnije je zamijenjen regulativom Evropske unije o tržištima kripto imovine (MiCA), koja je uvela strože mjere usklađenosti i zaštite investitora širom bloka.