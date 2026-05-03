Stabilan, suveren Irak koji u potpunosti kontroliše svoju sudbinu ključan je za sigurnost i Bliskog istoka i Evrope, kazao je Macron

Francuski predsjednik naglasio važnost suvereniteta i stabilnosti Iraka u razgovoru s mandatarom za premijera Stabilan, suveren Irak koji u potpunosti kontroliše svoju sudbinu ključan je za sigurnost i Bliskog istoka i Evrope, kazao je Macron

Predsjednik Francuske Emmanuel Macron u nedjelju je održao telefonski razgovor s mandatarom za iračkog premijera Alijem Al-Zaijem i pozvao na suverenitet i stabilnost zemlje radi sigurnosti regije.

"Razgovarao sam s Alijem Zaijem, premijerom zaduženim za formiranje sljedeće iračke vlade. Čestitao sam mu na imenovanju i uputio najbolje želje za uspjeh u ovoj presudnoj misiji za budućnost Iraka, u posebno zahtjevnom regionalnom kontekstu", napisao je Macron na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Također je ponovio svoju želju da se brzo okonča istraga o napadu u kojem je u martu u Makhmouru poginuo francuski vojnik, a nekoliko drugih je ranjeno.

"Stabilan, suveren Irak koji u potpunosti kontroliše svoju sudbinu ključan je za sigurnost i Bliskog istoka i Evrope. Francuska će i dalje stajati uz irački narod kako bi se to ostvarilo i kako bi se dodatno produbilo naše strateško partnerstvo u svim oblastima", dodao je Macron.