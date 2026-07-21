Mjera se odnosi na ponovljena silovanja djece mlađe od 15 godina u okviru zakona o zaštiti djece

Francuski poslanici odobrili doživotne kazne zatvora za serijske silovatelje djece Mjera se odnosi na ponovljena silovanja djece mlađe od 15 godina u okviru zakona o zaštiti djece

Francuski poslanici u utorak su odobrili mjeru kojom se uvodi doživotna kazna zatvora za počinioce serijskih silovanja djece mlađe od 15 godina, objavila je televizija BFM TV.

Odredba je usvojena sa 258 glasova za i 84 protiv, uoči konačnog glasanja o širem zakonu o zaštiti djece.

Poslanici su u petak odbili ovaj prijedlog nakon što su se ljevičarske stranke, koje su u tom trenutku imale snažnije zastupljenost u parlamentu, usprotivile toj mjeri.

Ljevičarski poslanici su, prema navodima medija, tvrdili da je odredba pretjerano represivna.

Naveli su da se ona koristi kako bi se skrenula pažnja sa, kako su opisali, nedovoljnih resursa za kriminalističke istrage i prevenciju seksualnog nasilja.