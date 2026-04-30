Francuski političari zahtijevaju oslobađanje aktivista flotile za Gazu

Francuski političari u četvrtak su pozvali na oslobađanje aktivista pritvorenih nakon što su izraelske snage presrele brodove flotile koja je plovila prema Gazi.

Vođa Francuske komunističke partije Fabien Roussel rekao je da je dio flotile, uključujući brod koji je prevozio parišku vijećnicu Raphaelle Primet, presretnut.

„Dio flotile za Gazu, uključujući brod naše drugarice Raphaelle Primet, presrela je izraelska vojska. Njihove posade su privedene“, rekao je Roussel na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da je zatražio od ministra vanjskih poslova Jean-Noela Barrota da interveniše.

Globalna flotila Sumud uključuje više od 50 brodova koji su posljednjih sedmica isplovili iz nekoliko evropskih luka s ciljem probijanja blokade Gaze.

Prema riječima organizatora, privedeno je 211 osoba, uključujući 11 francuskih državljana.

Organizatori su rekli da su izraelske pomorske snage opkolile konvoj u međunarodnim vodama u blizini grčkog ostrva Kreta, prekinule komunikacije i zaplijenile više plovila.

Incident su opisali kao kršenje međunarodnog prava i pozvali na mobilizaciju u znak podrške pritvorenim aktivistima.

Kasnije u četvrtak, portparol francuskog Ministarstva vanjskih poslova Pascal Confavreux rekao je da je među pritvorenima 15 francuskih državljana.

„Naš prioritet je da im pružimo konzularnu zaštitu koja im je potrebna“, rekao je, dodajući da je generalni konzulat u kontaktu s njima kako bi se „mogli što prije vratiti u Francusku“.