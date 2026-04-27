Francuski ministar vanjskih poslova kaže da kriza u Hormuškom moreuzu traje predugo, pozvao na okončanje blokade

Francuski ministar vanjskih poslova u ponedjeljak je rekao da kriza oko Hormuškog moreuza traje predugo i da mora biti okončana, upozoravajući da pomorska nesigurnost prijeti i globalnoj trgovini i međunarodnom poretku zasnovanom na pravilima.

"Sve ovo traje predugo. Sve ovo mora biti okončano", rekao je Jean-Noel Barrot Vijeću sigurnosti UN-a.

Nazivajući slobodu plovidbe neotuđivim, nepovredivim pravom, upozorio je protiv bilo kakvog ometanja prolaza kroz ovaj strateški plovni put.

"Moreuzi su arterije svijeta. Oni nisu vlasništvo bilo koga pojedinačno", rekao je, dodajući da ne mogu biti ometani nikakvim preprekama.

Barrot je rekao da ono što se dešava u Hormuzu prevazilazi sam plovni put i tiče se sposobnosti međunarodne zajednice da brani globalna javna dobra.

"Ako bismo prihvatili i najmanje odstupanje od ovog principa, time bismo uspostavili opasan presedan2, upozorio je.

Barrot je rekao da nečinjenje nije opcija i ukazao na ono što je opisao kao zajedničku francusko-britansku inicijativu pokrenutu u Parizu 17. aprila, pozivajući na međunarodnu, nezavisnu i strogo odbrambenu misiju s ciljem zaštite komercijalnih brodova, podrške operacijama uklanjanja mina i pomoći u obnavljanju plovidbe kroz moreuz. Dodao je da je više od 50 zemalja podržalo inicijativu.

"Okeani su prostor slobode, ali ne i prostor bezakonja", rekao je.