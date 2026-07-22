Francuski ministar obrazovanja: Zabrana društvenih mreža za mlađe od 15 godina "neophodan korak" Danas su naši mladi ljudi žrtve pretjeranog izlaganja ekranu, kaže Edouard Geffray

Francuski ministar obrazovanja u srijedu je nazvao novousvojenu zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina "neophodnim korakom", tvrdeći da te platforme odvajaju mlade od svijeta.

"To je, u svakom slučaju, neophodan korak", rekao je Edouard Geffray za dnevni list "La Depeche".

“Danas naši mladi ljudi provode nekoliko sati dnevno na takozvanim društvenim mrežama koje ih, u stvarnosti, odvajaju od svijeta, umanjuju njihovu sposobnost koncentracije, pa čak mogu izazvati i samoubilačke misli.”

Rekao je da zabrana društvenih mreža odražava svrhu obrazovanja, a to je naučiti mlade ljude kako da koriste alate prije nego što im dođu u ruke.

"Je li to dovoljno? Ne. U isto vrijeme, moramo im ponuditi nove prostore za društvenu interakciju, posebno kroz kulturne i sportske aktivnosti", dodao je Geffray.

O zabrani mobilnih telefona u francuskim srednjim školama, naglasio je da je pravi izazov pomoći učenicima da shvate važnost odgovornog korištenja ekrana.

"Danas su naši mladi ljudi žrtve pretjeranog izlaganja ekranu, što šteti njihovim društvenim odnosima, mentalnom zdravlju i kognitivnim sposobnostima", rekao je Geffray.

- Prva zemlja EU-a koja je zabranila društvene mreže za mlađe od 15 godina -

Francuska je u utorak postala prva zemlja EU-a koja je zabranila društvene mreže za mlađe od 15 godina nakon što je parlament usvojio zakon sa 243 "za" naprema dva u Senatu i 279 "za" naprema 81 u Narodnoj skupštini.

"Bio sam posvećen tome, a sada je izglasano", rekao je predsjednik Emmanuel Macron na platformi društvenih medija X, sa sjedištem u SAD-u, hvaleći taj potez.

Napomenuo je da je sada na Ustavnom vijeću da donese odluku, nakon čega Vlada može krenuti u implementaciju i tu mjeru ostvariti.

"Danas Francuska prednjači... Ovaj zakon označava odlučujući korak naprijed. On pruža veću zaštitu mladim ljudima od rizika koje predstavljaju društveni mediji i šalje jasnu poruku platformama da sada moraju u potpunosti preuzeti svoje odgovornosti", napisala je Anne Le Henanff, ministrica digitalnih tehnologija na X-u.

Bivši premijer Gabrijel Atal, najavljeni kandidat za predsedničku trku sljedeće godine, takođe je nazvao potez "odlučujućom pobjedom".

"Francuska prednjači i gradi zaštitni štit oko svoje mladosti... Štiteći našu djecu danas, mi pripremamo budućnost", napisao je na X-u.

Predviđeno je da zakon stupi na snagu od početka septembarske školske godine za novootvorene naloge na društvenim mrežama, a od početka januara za naloge kreirane prije toga.