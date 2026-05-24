Francuski i bjeloruski predsjednici razgovarali o regionalnim pitanjima i odnosima EU-a i Bjelorusije

Macron i Lukašenko telefonski razgovarali prvi put nakon više od tri godine

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko i francuski predsjednik Emmanuel Macron održali su u nedjelju telefonski razgovor tokom kojeg su razgovarali o regionalnim pitanjima i odnosima između Evropske unije i Bjelorusije.

Prema saopćenju pres službe bjeloruskog predsjednika, telefonski razgovor održan je na inicijativu francuske strane.

"Dvojica lidera razgovarala su o regionalnim pitanjima, kao i o odnosima između Bjelorusije i Evropske unije, uključujući bilateralne odnose između Minska i Pariza", navodi se u saopćenju.

Razgovor predstavlja prvi javno poznati kontakt između Lukašenka i Macrona od 26. februara 2022. godine, ubrzo nakon početka sukoba u Ukrajini.

Nijedna strana nije odmah objavila detalje razgovora.