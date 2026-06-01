Francuska zvanično zabranila učešće Izraela na sajmu odbrane Eurosatory

Francuska je obavijestila izraelsko Ministarstvo odbrane da zvanično učešće Izraela neće biti dozvoljeno na ovomjesečnom izdanju izložbe odbrane Eurosatory u Parizu, prema izraelskom ministarstvu, javlja Anadolu.

U saopćenju u ponedjeljak, ministarstvo je navelo da je francuska vlada odlučila zabraniti uspostavljanje zvaničnog izraelskog nacionalnog paviljona na izložbi, jednom od najvećih međunarodnih sajmova oružja u Evropi.

Ministarstvo je dodalo da francuska odluka ograničava izraelske odbrambene kompanije u izlaganju ofanzivnih borbenih sistema, dozvoljavajući izlaganje samo proizvoda vezanih za protivzračnu odbranu.

Nazvalo je francusku odluku "sramotnom odlukom, koja miriše na političku i komercijalnu kalkulaciju i, nažalost, ne iznenađuje."

Najnoviji potez dolazi usred rastućih tenzija između Pariza i Tel Aviva zbog izraelskih ofanziva u Gazi i Libanu, uz sve veću međunarodnu kontrolu izvoza oružja i odbrambenih veza povezanih s tekućim sukobima.

Eurosatory, koji se održava svake dvije godine u blizini Pariza, jedan je od najvećih svjetskih sajmova odbrane i sigurnosti, privlačeći vojne zvaničnike, predstavnike vlada i proizvođače odbrane iz desetina zemalja.