Nizak vodostaj rijeka Meuse i Moselle primorao EDF na gašenje i ograničavanje rada nuklearnih elektrana uslijed ekstremnih vrućina

Francuska zbog suše ugasila tri nuklearna reaktora, smanjena proizvodnja u još četiri Nizak vodostaj rijeka Meuse i Moselle primorao EDF na gašenje i ograničavanje rada nuklearnih elektrana uslijed ekstremnih vrućina

Francuska energetska kompanija EDF ugasila je tri nuklearna reaktora zbog suše i smanjenog vodostaja rijeka Meuse i Moselle, a proizvodnja električne energije je smanjena ili će biti smanjena u još četiri reaktora, prenose lokalni mediji.

Prema pisanju lista “Le Figaro“, od ponedjeljka poslijepodne van pogona su bila dva reaktora u nuklearnoj elektrani Chooz u sjeveroistočnoj regiji Ardeni te jedan reaktor u elektrani Cattenom u departmanu Moselle.

Kompanija EDF ugasila je prvi reaktor elektrane Chooz u subotu navečer kako bi ispunila obaveze iz francusko-belgijskog sporazuma iz 1998. godine o upravljanju rijekom Meuse. Drugi reaktor iste elektrane izvan pogona je još od 11. jula na osnovu istog sporazuma.

Sporazum omogućava prilagođavanje proizvodnje električne energije kako bi se osigurao dovoljan protok vode za korisnike rijeke Meuse u Francuskoj i Belgiji, saopćio je EDF.

Kompanija je također, iz predostrožnosti, tokom noći s petka na subotu ugasila jedan reaktor u nuklearnoj elektrani Cattenom zbog pada vodostaja rijeke Moselle.

Osim toga, EDF je smanjio ili planira smanjiti proizvodnju u još četiri reaktora – Bugey 3, Tricastin 4 te Saint-Alban 1 i 2.

Francuska raspolaže s ukupno 57 nuklearnih reaktora, koji proizvode oko 70 posto električne energije u zemlji.

Nuklearne elektrane uglavnom su smještene uz rijeke ili more jer im je za hlađenje potrebna velika količina vode. Tokom suša i toplotnih valova pad vodostaja i porast temperature vode mogu primorati operatera na ograničavanje ili privremenu obustavu proizvodnje.

Takve mjere imaju za cilj zaštitu riječnih ekosistema sprečavanjem dodatnog zagrijavanja rijeka ispuštanjem rashladne vode, kao i ograničavanjem ispuštanja određenih hemijskih i radioaktivnih materija u uslovima niskog vodostaja.

Departmani Ardeni i Moselle u ponedjeljak su stavljeni pod žuto upozorenje zbog toplotnog vala, dok ekstremno visoke temperature i dalje pogađaju brojne dijelove Francuske.