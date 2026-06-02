Rani toplotni talas u maju oborio je rekorde

Francuska zabilježila najtoplije proljeće od 1900. godine Rani toplotni talas u maju oborio je rekorde

Francuska je ove godine zabilježila najtoplije proljeće od početka mjerenja 1900. godine, saopćio je u utorak nacionalni prognostičar Meteo-France, prenosi Anadolu.

"Sa prosječnom temperaturom od 13,8 stepeni Celzijusa, proljeće 2026. je najtoplije ikada zabilježeno", rekao je prognostičar, napominjući anomaliju od +1,7 stepeni u poređenju sa sezonskim normama.

Ova brojka stavlja proljeće 2026. ispred prethodnih rekorda postavljenih 2011. i 2020. godine, prema izvještaju koji pokriva period od marta do maja.

Sezona je obilježena neuobičajeno ranim i intenzivnim toplotnim talasom krajem maja, koji je opisan kao neviđen za to doba godine.

Temperature su porasle na 15 stepeni iznad prosjeka u većem dijelu zemlje.

Toplinski kupola iznad zapadne Evrope doprinijela je ovim uslovima, sa rekordno visokim temperaturama zabilježenim za maj na nekoliko lokacija.

Prosječna temperatura u Francuskoj 26. maja iznosila je 24,9 stepeni Celzijusa, što je najviša prosječna temperatura ikada zabilježena u tom mjesecu.

U nekim područjima, temperature su se popele iznad 37 stepeni, uključujući 37,8 stepeni na jugozapadu Francuske.

Vlasti su izdale upozorenje na vrućinu u maju prvi put od uvođenja sistema 2004. godine.

Meteo-France je saopćio da su takvi rani i intenzivni toplotni događaji sve češći posljednjih godina, u skladu sa širim trendovima povezanim sa klimatskim promjenama.