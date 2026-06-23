Francuska zabilježila 40 smrtnih slučajeva od utapanja usred toplotnog talasa

Francuska je zabilježila 40 smrtnih slučajeva od utapanja od 18. juna, dok se zemlja bori s intenzivnijim toplotnim talasom, objavio je premijer Sebastien Lecornu tokom ministarskog kriznog sastanka u utorak, prema emiteru BFMTV, prenosi Anadolu.

Ministrica sporta Marina Ferrari ranije je izjavila za "France Inter" da je oko 20 ljudi umrlo od utapanja od početka vikenda.

Dvadeset osam departmana je stavljeno u visok rizik od šumskih požara, dok će taj broj u srijedu iznositi 34, objavio je BFMTV.

Zemlja je zabilježila najtopliju noć od 1947. godine, s nacionalnim termalnim indikatorom za minimalne temperature od 21,6 stepeni.

Prosječna nacionalna temperatura u Francuskoj je u ponedjeljak oborila novi mjesečni rekord s 29,2 stepena, dodaje se u izvještaju, pozivajući se na nacionalnu meteorološku službu Meteo-France.

Za utorak, 54 departmana su pod crvenim upozorenjem, a 35 pod narandžastim upozorenjem, jer se očekuje da će temperature dostići 40 stepeni.

Nekoliko drugih evropskih zemalja se priprema za visoke temperature.

Meteorološki zavod Velike Britanije izdao je crveno upozorenje na ekstremne vrućine za srijedu i četvrtak, a prognoze ukazuju na to da bi mogao biti oboren rekord svih dnevnih temperatura u junu.

U Španiji, nacionalna meteorološka služba Aemet izdala je crvena i narandžasta upozorenja u većem dijelu zemlje, jer se očekuje da će temperature dostići 44 stepena.

Očekuje se da će nekoliko portugalskih regija također doživjeti temperature blizu 40 stepena, dok je Italija izdala crvena i narandžasta upozorenja na vrućine za nekoliko gradova.

Temperature će u utorak širom Belgije ostati iznad 30 stepeni, dok se do kraja sedmice predviđaju između 33 i 39 stepeni, prema izvještaju emitera RTL-a, pozivajući se na Kraljevski meteorološki institut.