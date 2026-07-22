Francuska zabilježila 12.500 požara, otvorena istraga nakon smrti vatrogasaca

Francuske vlasti zabilježile su 12.500 požara od početka godine, dok je širom zemlje izgorjelo gotovo 44.000 hektara zemljišta, saopćio je u srijedu ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez, dok vatrogasci nastavljaju borbu protiv nekoliko velikih požara.

Nunez je kazao da je 500 vatrogasaca, uz podršku zračnih snaga, uključujući dva aviona Canadair, dva aviona Dash i četiri letjelice Air Tractor, angažirano na gašenju požara u blizini mjesta Saumos na jugozapadu Francuske, gdje je evakuirano 600 osoba.

Dodao je da se požar već proširio na površinu od 600 hektara.

Nunez je također naveo da je od početka sezone požara uhapšeno 128 osoba zbog incidenata povezanih s požarima.

Odvojeno, tužilac u Bordeauxu Renaud Gaudeul saopćio je da je pokrenuta istraga zbog sumnje na namjerno podmetanje požara koje je dovelo do smrti dvojice profesionalnih vatrogasaca.

„Ne tvrdim da imamo konačne dokaze koji potvrđuju namjeran čin, ali u ovoj fazi istrage to je pravac kojim se prvenstveno bavimo“, rekao je Gaudeul.

Vlasti su u srijedu prijavile i nove požare vegetacije u jugoistočnom gradu Nici i departmanu Corrèze u centralnom dijelu zemlje. Zvaničnici su naveli da je tokom dana u departmanu Gironde zabilježeno 14 požara, od kojih su tri i dalje bila aktivna do kasnih poslijepodnevnih sati.

Francusku su posljednjih sedmica pogodili brojni toplotni valovi, dok su šumski požari zahvatili više dijelova zemlje.