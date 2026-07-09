Francuska vidi Siriju kao alternativnu naftnu rutu usred napetosti u Hormuškom moreuzu, kaže ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot kaže da Francuska razmatra „alternativne rute“ za energente, a Sirija potencijalno postaje novo regionalno čvorište

Francuska vidi Siriju kao potencijalnu alternativnu rutu za isporuke nafte usred stalnih poremećaja u Hormuškom moreuzu, rekao je u četvrtak ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot.

U intervjuu za TF1, Barrot je rekao da su nedavne napetosti između Sjedinjenih Država i Irana, zajedno s blokadom u moreuzu, naglasile potrebu za diverzificiranim energetskim koridorima kako bi se osigurala pouzdana opskrba globalnih tržišta.

„Među svim naporima koje smo uložili od početka ove krize, postoji i ideja o pripremi alternativnih ruta kako ne bismo bili ovisni o blokadama ovdje ili ondje“, rekao je. „Sirija - koja je svrgnula Bashara al-Assada prije godinu i po dana - sada se ponovo ujedinjuje i jača i mogla bi postati novo regionalno čvorište.“

Barrot, koji je u utorak pratio predsjednika Emmanuela Macrona u posjeti Damasku, rekao je da je cilj putovanja bio potvrditi snažnu podršku Francuske ponovno ujedinjenoj i suverenoj Siriji.

„Stojimo uz sirijski narod“, rekao je, dodajući da žele proširiti saradnju s Damaskom na svim poljima i ojačati ekonomske i trgovinske veze s tom zemljom.