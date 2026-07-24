Najveći požar u sezoni progutao više od 10.000 hektara u Žirondi, prisilivši na evakuaciju 40.000 ljudi

Francuska: Više od 50.000 hektara izgorjelo u šumskim požarima ove godine Najveći požar u sezoni progutao više od 10.000 hektara u Žirondi, prisilivši na evakuaciju 40.000 ljudi

Više od 50.000 hektara izgorjelo je širom Francuske od početka godine, izjavio je u petak ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez, opisujući aktivni šumski požar u jugozapadnom departmanu Gironde (Žironda) kao najveći u zemlji ove sezone, prenosi Anadolu.

„Do danas smo prešli prag od 50.000 hektara izgorjelih širom Francuske od početka godine“, rekao je Nunez.

Istakao je da je požar, koji je izbio u srijedu u blizini Saumosa, sjeverno od zaljeva Arcachon u Girondeu, već izgorio više od 10.000 hektara i da je i dalje van kontrole.

„Požar se nastavlja širiti... teško ga je obuzdati“, rekao je Nunez, nazivajući ga „najvećim požarom u sezoni“.

Oko 40.000 ljudi evakuisano je zbog vatrene stihije, dodao je.

Prema riječima ministra, oko 1.000 vatrogasaca raspoređeno je u borbi protiv požara, uz podršku osoblja Civilne zaštite, vojno-inženjerskih jedinica i helikoptera.

Nunez je naveo da je u požaru oštećeno oko 80 kuća, uključujući oko 50 koje su potpuno uništene.

Također je rekao da je francuska zračna vatrogasna flota već ostvarila dva i po puta više sati naleta, izbacivanja vode i misija nego tokom cijele prošlogodišnje sezone šumskih požara.

Nunez je dodao da je 330 žandarma i šest mobilnih eskadrila žandarmerije trenutno raspoređeno na području Gironde-Landes kako bi pomogli u naporima evakuacije.

Ministar je također potvrdio da je Francuska zatražila pomoć putem Mehanizma EU za civilnu zaštitu.

Naveo je da Hrvatska šalje dva aviona Canadair, a Portugal dva aviona Air Tractor, dok Češka Republika i Slovačka šalju po jedan helikopter Black Hawk kao podršku vatrogasnim operacijama u jugozapadnoj Francuskoj.

Šumski požari prisilili su na evakuaciju više od 43.000 stanovnika i turista širom Girondea i susjednog Landesa u jugozapadnoj Francuskoj.

Požar u Girondeu, koji je izbio u srijedu u blizini zaljeva Arcachon i poluotoka Cap-Ferret, već je u petak rano ujutro prisilio na evakuaciju cijelog poluotoka nakon što je napredovao tokom noći.

Vlasti su također obustavile plovidbu širom zaljeva Arcachon kako bi olakšale evakuaciju pomorskim putem.

Odvojeni šumski požar u blizini Biscarrossea u susjednom Landesu izgorio je više od 2.500 hektara i prisilio na evakuaciju više od 23.000 ljudi, uključujući stanovnike, kampere i odmornike, prema navodima lokalnih vlasti.

Na jugoistoku Francuske, drugi šumski požar u blizini Cotignaca u departmanu Var ostao je stabilan, ali još uvijek nije obuzdan. Više od 950 vatrogasaca, uz podršku protivpožarnih aviona i helikoptera Civilne zaštite, nastavilo je napore na stavljanju požara pod kontrolu.