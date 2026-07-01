Francuska upozorila: Poslovanje u ilegalnim izraelskim naseljima nosi ogromne rizike

Francuska je u srijedu upozorila kompanije da bi ih poslovanje u ilegalnim izraelskim naseljima na Okupiranoj palestinskoj teritoriji moglo izložiti tome da budu proglašene odgovornim za kršenja međunarodnog prava.

„Kompanije uključene u takve aktivnosti izložene su značajnim pravnim, ekonomskim i reputacijskim rizicima“, navelo je Ministarstvo vanjskih poslova u ažuriranim smjernicama upućenim francuskim kompanijama, podružnicama i građanima.

Ministarstvo je ponovilo stav Francuske da su izraelska naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, u Istočnom Jerusalemu i na okupiranoj Golanskoj visoravni ilegalna prema međunarodnom pravu i da predstavljaju prepreku postizanju rješenja s dvije države, pozivajući se na rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a i savjetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde iz 2024. godine.

Navedeno je da bi finansijske transakcije, investicije, nabavke i druge komercijalne aktivnosti u naseljima ili u korist naselja mogle dovesti do sporova oko zemljišta, vode i prirodnih resursa.

Ministarstvo je upozorilo da bi kompanije koje posluju na okupiranoj Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu mogle biti uvrštene u bazu podataka koju vodi Ured visokog komesara UN-a za ljudska prava, a koja navodi subjekte uključene u aktivnosti povezane s naseljima.

Francuska je također podsjetila uvoznike na njihovu obavezu da se pridržavaju primjenjivih zahtjeva za označavanje proizvoda koji potiču s teritorija koje je okupirao Izrael.

