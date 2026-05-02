Francuska upozorila da su antikršćanski napadi neprihvatljivi nakon napada na časnu sestru u Jerusalemu Antikršćanski napadi koji se množe u Svetoj zemlji moraju prestati, kazao je ministar vanjskih poslova

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot u subotu je osudio nedavni napad izraelskog muškarca na časnu sestru u Jerusalemu.

Barrot je taj napad nazvao gnusnim u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Kazna mora biti primjerena kako bi antikršćanski napadi koji se množe u Svetoj zemlji došli kraju, napadi koje Francuska, posvećena svojoj historijskoj misiji zaštite katoličkih zajednica i svetih mjesta, ni pod kojim okolnostima ne može tolerisati", rekao je.

Barrotove izjave uslijedile su nakon izvještaja da je 36-godišnji izraelski muškarac uhapšen nakon što je napao francusku časnu sestru u Istočnom Jerusalemu, u napadu koji su opisali kao rasno motivisanim.