Francuska upozorila da su antikršćanski napadi neprihvatljivi nakon napada na časnu sestru u Jerusalemu

İlayda Çakırtekin
02 Maj 2026•Ažuriranje: 02 Maj 2026
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot u subotu je osudio nedavni napad izraelskog muškarca na časnu sestru u Jerusalemu.
Barrot je taj napad nazvao gnusnim u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
"Kazna mora biti primjerena kako bi antikršćanski napadi koji se množe u Svetoj zemlji došli kraju, napadi koje Francuska, posvećena svojoj historijskoj misiji zaštite katoličkih zajednica i svetih mjesta, ni pod kojim okolnostima ne može tolerisati", rekao je.
Barrotove izjave uslijedile su nakon izvještaja da je 36-godišnji izraelski muškarac uhapšen nakon što je napao francusku časnu sestru u Istočnom Jerusalemu, u napadu koji su opisali kao rasno motivisanim.