Preporuke izraelskih i palestinskih lidera civilnog društva pomoći će u oblikovanju diskusija na pariskoj konferenciji usmjerenih na unapređenje rješenja o dvije države, kazao je francuski ministar vanjskih poslova

Francuska u Parizu okuplja izraelske i palestinske aktere civilnog društva u podršci rješenju o dvije države Preporuke izraelskih i palestinskih lidera civilnog društva pomoći će u oblikovanju diskusija na pariskoj konferenciji usmjerenih na unapređenje rješenja o dvije države, kazao je francuski ministar vanjskih poslova

Francuska će sljedeće sedmice okupiti predstavnike izraelskog i palestinskog civilnog društva u Parizu kako bi potvrdili podršku rješenju o dvije države i unaprijedili napore ka priznavanju i uspostavljanju palestinske države, rekao je u četvrtak francuski ministar vanjskih poslova, javlja Anadolu.

Govoreći putem video poruke okupljenim izraelskim i palestinskim akterima civilnog društva u Tel Avivu, Jean-Noel Barrot je opisao predstojeći sastanak, zakazan za 12. juni, kao "vrlo važan susret za mir".

"Okupit će predstavnike izraelskog i palestinskog civilnog društva kako bi potvrdili našu kolektivnu posvećenost provedbi rješenja o dvije države", rekao je.

Događaj će se održati godinu dana nakon pokretanja Pariskog apela i godinu dana nakon što su Francuska i oko deset drugih zemalja priznale državu Palestinu, što je Barrot opisao kao "veliku odluku".

Prema riječima francuskog ministra, preporuke proizašle sa sastanka 12. juna doprinijet će diskusijama na samitu G7, čiji je domaćin Francuska ove godine u Evianu.

"Naša ambicija je jasna. Želimo generirati novi poziv na akciju kako bismo unaprijedili priznavanje i efikasnu implementaciju palestinske države", rekao je.

Barrot je naglasio važnost uloge civilnog društva u izgradnji mira, rekavši da su lokalne organizacije i aktivisti često u najboljoj poziciji da razumiju potrebe, težnje i brige i Izraelaca i Palestinaca.

"Vaša akcija je neophodna jer poznajete stvarnost na terenu bolje od bilo koga drugog", rekao je.

Ministar je naveo da su pripremne diskusije za pariski sastanak bile usmjerene na pet glavnih tema: sigurnost Izraelaca i Palestinaca, humanitarnu pomoć i obnovu Gaze, provođenje rješenja o dvije države uz suprotstavljanje prijetnjama aneksije, jačanje poruka i pristupa koji podržavaju mir, te pitanja demokratije, reformi i regionalne saradnje.

Rekao je da će rad biti vođen principima navedenim u Njujorškoj deklaraciji i da će pomoći u oblikovanju budućih diplomatskih inicijativa.

"Izazov je ogroman: omogućiti dvjema državama, Izraelu i Palestini, da žive jedna pored druge u miru i sigurnosti", rekao je Barrot.

Također je obećao da će Francuska nastaviti saradnju s izraelskim i palestinskim partnerima na unapređenju mirovnih napora u regiji.