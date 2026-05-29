Francuska traži istragu o zlostavljanju aktivista flotile za Gazu u izraelskom pritvoru Ministar vanjskih poslova je naveo izvještaje o seksualnom nasilju, premlaćivanju i ponižavanju koje su francuski aktivisti navodno pretrpjeli nakon što su ih privele izraelske snage

Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot izjavio je da je Pariz proslijedio tužilaštvu navode o seksualnom nasilju, premlaćivanju i ponižavanju francuskih aktivista koje su izraelske snage pritvorile nakon presretanja humanitarne flote za Gazu, javlja Anadolu.

U razgovoru za radio France Inter, Barrot je rekao da je zatražio izvještaj od generalnog konzula Francuske u Turskoj nakon pritvora francuskih građana od strane izraelskih sigurnosnih snaga.

"Na osnovu izvještaja koji sam zatražio od našeg generalnog konzula u Turskoj, u kojem je detaljno opisano seksualno nasilje, izlaganje hladnoći, premlaćivanje i ponovljeno ponižavanje francuskih građana, što sve predstavlja krivična djela, jučer sam odlučio da predmet upućujem javnom tužiocu prema članu 40. Zakona o krivičnom postupku", rekao je.

"Ovaj slučaj je sada u rukama pravosudnog sistema", dodao je Barrot.

Rekao je i da je ranije pozvao izraelskog ambasadora u Francuskoj nakon što je saznao za, kako je naveo, "odvratne postupke" izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira.

Nakon tog sastanka, Barrot je podsjetio da je odlučio zabraniti Ben-Gviru ulazak na francusku teritoriju.

Prema ministrovim riječima, prioritet Francuske ostaje osiguranje sigurnosti njenih građana u inostranstvu, uključujući i one koji učestvuju u akcijama poput misije flote, koju je, kako je rekao, Pariz "vrlo snažno osudio".

Naglasio je da je odluka o upućivanju optužbi tužiocima zasnovana na informacijama koje su dali francuski zvaničnici koji su se sastali s aktivistima nakon njihovog pritvora.

"Sada je na pravosudnom sistemu da odluči hoće li pokrenuti postupak ili ne", rekao je.

Izraelska vojska je prošlog ponedjeljka napala humanitarnu Globalnu flotu Sumud koja je išla prema Gazi u međunarodnim vodama. Direktni prenosi iz flote pokazali su kako izraelske pomorske snage presreću svaki brod.

Kasnije je Izrael objavio video na kojem Ben-Gvir hoda među pritvorenim aktivistima koji su klečali u gusto zbijenim formacijama dok su bili vezani, što je izazvalo žestoke reakcije širom svijeta.

Ben-Gvir se pojavljuje na snimku kako maše izraelskom zastavom i ruga se pritvorenicima.

Po puštanju na slobodu, volonteri humanitarne pomoći iz 41 zemlje, uključujući 85 turskih državljana koji su bili dio flote, evakuisani su u Tursku.