Francuska tokom junskog toplotnog vala zabilježila 5.764 dodatnih smrtnih slučajeva

Şeyma Erkul Dayanç
22. juli 2026.•Ažuriranje: 22. juli 2026.
Francuska je tokom izuzetnog toplotnog vala koji je trajao od 17. juna do 2. jula zabilježila 5.764 dodatna smrtna slučaja, saopćila je u srijedu francuska Agencija za javno zdravstvo.
Agencija je navela da se povećanje ukupne smrtnosti za sada ne može sa sigurnošću pripisati visokim temperaturama.
Prema preliminarnim podacima, riječ je o najvećem broju viška smrtnih slučajeva zabilježenom u Francuskoj od razornog toplotnog vala 2003. godine.
Iz Public Health France ističu da će podaci biti dodatno provjereni i konsolidovani u narednim mjesecima.
Višak smrtnosti zabilježen je u svim starosnim grupama od 15 godina naviše, uz posebno izražen porast među osobama starijim od 45 godina, što je agencija opisala kao dosad nezabilježen obrazac.
Najnoviji podaci uključuju i smrtovnice u papirnom obliku koje nisu bile obuhvaćene ranijim procjenama, posebno slučajeve osoba pronađenih mrtvih u vlastitim domovima.
Francuska ministrica zdravstva Stephanie Rist je 3. jula saopćila da je između 22. i 28. juna zabilježeno najmanje 2.025 dodatnih smrtnih slučajeva, uz napomenu da podaci tada nisu bili potpuni jer vlasti još nisu zaprimile sve prijave o smrtnim slučajevima.
U toj preliminarnoj procjeni bile su obuhvaćene isključivo elektronske smrtovnice.