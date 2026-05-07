Mjera ima za cilj ublažavanje finansijskih poteškoća i nesigurnosti u ishrani među mladima

Francuska svim studentima nudi univerzitetske obroke za jedan euro Mjera ima za cilj ublažavanje finansijskih poteškoća i nesigurnosti u ishrani među mladima

Univerzitetske menze u Francuskoj ove sedmice počele su nuditi obroke po cijeni od jednog eura svim studentima u okviru nacionalnih napora za ublažavanje rastućeg finansijskog pritiska na mlade.

Program subvencioniranih obroka, koji uključuje predjelo, glavno jelo i desert, ranije je bio ograničen na studente s niskim primanjima ili one koji primaju finansijsku pomoć. Standardni obroci inače koštaju 3,30 eura.

Studentske organizacije dugo su pozivale na širi pristup obrocima po sniženim cijenama usljed rasta životnih troškova i sve češćih izvještaja o nesigurnosti u ishrani među studentima.

Nedavno istraživanje koje je proveo studentski sindikat pokazalo je da je gotovo polovina studenata u Francuskoj preskakala obroke zbog finansijskih poteškoća, dok je skoro četvrtina navela da im se to dešava više puta mjesečno.

Očekuje se da će nova mjera značajno smanjiti troškove ishrane za studente koji se redovno oslanjaju na univerzitetske menze.

Prema podacima Crousa, javne institucije koja upravlja studentskim uslugama, uključujući smještaj, ishranu i stipendije, oko 667.000 studenata koristilo je program obroka po sniženim cijenama tokom 2024. godine, pri čemu su tokom godine poslužene desetine miliona obroka.

Philippe Baptiste, francuski ministar visokog obrazovanja, izjavio je da se vlasti pripremaju za povećanu potražnju i obećao dodatna sredstva za podršku proširenju programa 2027. godine.

On je ovu politiku opisao kao veliku promjenu za univerzitetski sistem i rekao da će vlada pratiti provedbu kako bi održala kvalitet usluge i izbjegla prevelik pritisak na osoblje menzi.