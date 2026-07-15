Trenutno su na snazi ograničenja potrošnje vode u 99 departmana, koji obuhvataju cijelu teritoriju kontinentalne Francuske

Francuska suočena s rekordnom sušom dok toplotni val povećava zabrinutost Trenutno su na snazi ograničenja potrošnje vode u 99 departmana, koji obuhvataju cijelu teritoriju kontinentalne Francuske

Francuska se suočava s izuzetno teškom i veoma zabrinjavajućom situacijom zbog suše, pri čemu je rekordan broj regija pogođen ograničenjima u korištenju vode, izjavila je u srijedu francuska ministrica ekološke tranzicije Monique Barbut.

Tokom sastanka krizne jedinice Ministarstva, Barbut je kazala da su u 99 departmana širom kontinentalne Francuske trenutno na snazi ograničenja potrošnje vode, čime je obuhvaćena cijela metropolitanska teritorija zemlje, prenosi televizija BFMTV.

Od tog broja, 43 departmana dostigla su najviši, “krizni“ nivo upozorenja, pri kojem je upotreba vode ograničena samo na prioritetne potrebe.

Trenutno je na snazi ukupno 206 odluka lokalnih vlasti o ograničenju korištenja vode, što predstavlja najviši nivo zabilježen od 2013. godine, navela je ministrica.

Vlasti također pojačavaju nadzor nad stanjem tla i vodotokova dok suša i dalje pogađa velike dijelove zemlje.

Glasnogovornica vlade Maud Bregeon izjavila je da će do kraja sedmice bolnicama biti isporučeno 16.500 klima-uređaja dok se Francuska i dalje suočava s visokim temperaturama.

Bregeon je kazala da je ukupno naručeno 30.000 uređaja, a očekuje se da će sve isporuke biti završene do kraja jula.

Dodala je da je oko 70 posto već isporučenih klima-uređaja poslano u departmane koji su proglašeni područjima s najvišim nivoom upozorenja zbog vrućina.

Evropa općenito ima manje klima-uređaja nego što se očekuje da bi bilo potrebno tokom ekstremnih vrućina, iako je to pitanje postalo predmet političkih rasprava u Francuskoj.

U međuvremenu, francuska ministrica sporta Marina Ferrari saopćila je da su od 19. juna 142 osobe stradale od utapanja, upozoravajući da je taj broj znatno veći nego prošle godine.

Ona je povećanje broja utapanja povezala s ekstremnim vrućinama, zbog kojih se više ljudi pokušava rashladiti u rijekama, jezerima i priobalnim vodama.

Iako temperature u Francuskoj postepeno opadaju, u mnogim područjima i dalje prelaze 30 stepeni Celzijusa.

Meteorolozi očekuju temperature od 34 stepena u Auxerreu, 36 stepeni u okolini Bourgesa i do 37 stepeni u donjoj dolini Rhonea oko Valencea.

Kasnije tokom dana očekuju se olujne vremenske neprilike, posebno u istočnim dijelovima zemlje, uz izraženu grmljavinu.

Francuska služba za vremenske uslove u šumama stavila je 36 departmana pod narandžasto upozorenje zbog visokog rizika od šumskih požara.