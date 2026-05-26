Francuska: Sedam smrtnih slučajeva povezanih s toplotnim valom, Evropa pod ekstremnim vrućinama Toplotni val zahvatio je zapadnu Evropu dok se Portugal priprema za 40 stepeni

Francuska je u utorak prijavila sedam smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom dok se zapadna Evropa suočava s visokim temperaturama u okviru toplotnog vala koji je zahvatio više zemalja regiona, javlja Anadolu.



"Nažalost, ono što danas mogu reći je da će biti sedam smrtnih slučajeva direktno ili indirektno povezanih s vrućinom", rekla je glasnogovornica vlade Maud Bregeon za emiter TF1.

Breggeon je rekao da je pet osoba poginulo utapanjem dok su se pokušavale rashladiti u vodi, a zabilježeni su i smrtni slučajevi povezani s jakom vrućinom tokom sportskih takmičenja.



Francuski emiter BFM TV izvijestio je o još jednom, osmom smrtnom slučaju osobe na vodenoj površini u Bas-Rhinu, ali taj slučaj zasad nije uključen u zvanični broj smrtnih slučajeva.



Meteo-France je izdao narandžasta upozorenja na toplotni val za nekoliko departmana od ponedjeljka navečer i napomenuo da će popodnevne temperature u utorak uglavnom biti između 33 i 36 stepeni.



"Izvanredne temperature za kraj maja", dodala je meteorološka služba.

U međuvremenu, očekuje se da će rani toplotni talas sezone biti praćen epizodom zagađenja ozonom u pariskoj regiji i dolini Rone, dodao je BFM TV, pozivajući se na francusko tijelo za praćenje atmosfere LCSQA.

Prognozira se da će koncentracije atmosferskog ozona premašiti nivo koji bi mogao izazvati respiratorne ili kardiovaskularne tegobe kod ljudi.

Francuska nije jedina pogođena zemlja, jer je nekoliko drugih zapadnoevropskih zemalja također zahvatio toplotni talas od vikenda.

Velika Britanija je u ponedjeljak zabilježila najvišu temperaturu u maju, kao i najvišu dnevnu minimalnu temperaturu za mjesec tokom noći, prema podacima Meteorološkog zavoda.

U međuvremenu, španska meteorološka služba AEMET izdala je žuta upozorenja za nekoliko regija jer se očekuje da će temperature kretati od 34 do 38 stepeni.

U Portugalu se predviđa da će temperature porasti na skoro 40 stepeni, prema podacima meteorološke službe IPMA.