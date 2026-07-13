Francuska se bori s velikim požarom u blizini Pariza dok se toplotni val nastavlja Hiljade ljudi evakuirane, dok vlasti raspoređuju dodatne protivpožarne avione

Francuska se u ponedjeljak borila s velikim požarom u blizini Pariza dok se produženi toplotni val nastavio u većem dijelu zemlje, prisiljavajući na evakuacije u blizini šume Fontainebleau, izvijestila je televizijska kuća BFM TV.

Požar u blizini šume Fontainebleau, oko 70 kilometara jugoistočno od Pariza, prisilio je na evakuaciju oko 1.000 stanovnika i turista iz dijela općine Le Vaudoue dok su plamenovi napredovali prema kućama, prema navodima televizijske kuće.

Gradonačelnik Le Vaudouea Michel Calmy opisao je "zid plamena" koji se brzo kretao prema selu prije nego što je stigao do ruba stambenih područja, prema navodima televizijske kuće.

Glasnogovornica vlade Maud Bregeon izjavila je za RTL da je požar u Fontainebleauu bio "izuzetna situacija", rekavši da je požar takvih razmjera na sjeveru Francuske bio neviđen.

"Izuzetna situacija, izuzetni resursi", rekla je, dodajući da je vlada rasporedila canadaire i avione Dash za podršku operacijama gašenja požara.

Dva aviona canadair stigla su u to područje u ponedjeljak i započela operacije bacanja vode nakon što su prikupili vodu iz rijeke Sene.

Požar se dogodio dok je 37 departmana ostalo pod najvišim crvenim upozorenjem na toplotni talas u Francuskoj, s ekstremnim temperaturama i sušnim uslovima koji povećavaju rizik od požara širom zemlje, prema emiteru.

Bregion je rekao da je oko 2.000 centara za hlađenje otvoreno tokom vikenda u okviru nedavno uvedenog vladinog plana za vanredne situacije ORSEC za ekstremne vrućine kako bi se zaštitile ranjive osobe.

Dodala je da je francuski bolnički sistem i dalje pod pritiskom, ali da se i dalje nosi s porastom potražnje povezane s vrućinom.

Vlada je također branila otkazivanje nekih proslava Dana Bastilje, rekavši da su mjere imale za cilj izbjegavanje preopterećenja hitnih službi i smanjenje rizika od vatrometa koji izazivaju nove požare.

Na drugim mjestima, vatrogasci su stavili pod kontrolu požar u Cap Frehelu, u sjeverozapadnom departmanu Cotes-d'Armor, iako su ekipe za hitne intervencije ostale na mjestu događaja kako bi spriječile daljnje rasplamsavanje požara.

Zamjenica ministra odbrane Alice Rufo izjavila je za emiter TF1 da se vlada nada da će "u narednim sedmicama" rasporediti vojni transportni avion A400M za misije gašenja požara, nakon što završi obuku pilota i druge pripreme.