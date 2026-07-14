- Vlasti navode da je širom zemlje uhapšeno 59 osoba zbog sumnje da su namjerno izazvale požare

Francuska se bori s širenjem šumskih požara, izgorjelo skoro 1.900 hektara - Vlasti navode da je širom zemlje uhapšeno 59 osoba zbog sumnje da su namjerno izazvale požare

Dva šumska požara u francuskoj šumi Fontainebleau nastavila su se širiti tokom noći, zahvativši ukupno 1.920 hektara zemljišta, dok su vlasti uhapsile dvije osobe osumnjičene da su namjerno izazvale prvi požar, javio je u utorak emiter BFMTV.

Oko 600 vatrogasaca i dalje je angažovano na terenu, gdje se nastavljaju operacije gašenja.

Vatrogasci su saopćili da su dva aktivna požara u šumi Fontainebleau zahvatila ukupno 1.920 hektara.

Prvi požar, koji je izbio u nedjelju, uništio je oko 1.500 hektara, dok je drugi zahvatio između 300 i 400 hektara.

Francuski ministar saobraćaja Philippe Tabarot pozvao je na „vrlo stroge kazne“ za one koji namjerno izazivaju požare, navodeći da bi neki počinioci trebali dobiti i medicinski tretman.

Dodao je da potvrđeni piromani trebaju snositi „veoma ozbiljne kazne“, dok bi osobe koje pate od piromanije trebale biti liječene.

Francuske vlasti su saopćile da je od početka sezone požara širom zemlje uhapšeno 59 osoba zbog sumnje da su namjerno izazvale šumske požare.

Dva hapšenja povezana su s požarom u Fontainebleauu.

Željeznička linija na jugu Francuske i dalje je u prekidu nakon požara Trevillach u regiji Pyrenees-Orientales.

Požar, koji je izbio ranije ovog mjeseca, oštetio je željezničku infrastrukturu na relaciji Perpignan–Villefranche-Vernet-les-Bains.

Nacionalni željeznički operater SNCF saopćio je da će željeznički saobraćaj između Ille-sur-Tet i Villefranche-Vernet-les-Bains ostati obustavljen najmanje do 20. jula.

Šumski požari zahvatili su i Bretanju i Lozère, gdje vatrogasci nastavljaju borbu s više žarišta.

U departmanu Cotes-d’Armor u Bretanji više od 100 ljudi evakuisano je u ponedjeljak nakon izbijanja požara u području vrištine kod Cap Frehela, koji je zahvatio oko 38 hektara.

U Lozèreu vlasti su saopćile da je izgorjelo 107 hektara.