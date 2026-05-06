Francuska rasporedila nosač aviona prema Crvenom moru zbog zabrinutosti za sigurnost Hormuškog moreuza Ministarstvo odbrane kaže da je potez usmjeren na podršku naporima pomorske sigurnosti oko Hormuškog moreuza

Francuska raspoređuje svoju nosačku borbenu grupu prema Crvenom moru i Adenskom zaljevu kako bi podržala napore pomorske sigurnosti u regionu, saopćilo je u srijedu francusko Ministarstvo odbrane.

"Situacija u Hormuškom moreuzu ima globalni utjecaj", navodi se u saopćenju Ministarstva, uz dodatak da Francuska nije strana u sukobu i da ostaje posvećena međunarodnom pravu i suverenitetu.

Nosač aviona "Charles de Gaulle" i njegovi pratiteljski brodovi prešli su Suecki kanal u srijedu, krećući se prema južnom Crvenom moru.

Ministarstvo je saopćilo da francuske snage djeluju u odbrambenom položaju od 28. februara i da doprinose multinacionalnoj inicijativi koja uključuje više od 40 zemalja, s ciljem ponovnog uspostavljanja sigurne plovidbe u Hormuškom moreuzu.

Raspoređivanje je namijenjeno za procjenu regionalnog operativnog okruženja unaprijed, uz pružanje dodatnih opcija za krizno djelovanje radi jačanja regionalne sigurnosti.

Dodaje se da će nosačka grupa pomoći da se kapaciteti partnera integrišu u odbrambeni i prilagođeni okvir, u skladu s Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravu mora.

Ministarstvo je naglasilo da je raspoređivanje odvojeno od tekućih vojnih operacija u regionu i da ima za cilj dopunu postojećih sigurnosnih aranžmana.

Regionalne tenzije eskalirale su nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i protiv američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli dovesti do trajnog sporazuma. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

Od 13. aprila, SAD provodi pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u moreuzu.