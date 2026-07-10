Danas ćemo u svim departmanima za koje je proglašen najviši, crveni stepen upozorenja na toplotni val aktivirati plan ORSEC za ekstremne vrućine, saopćila glasnogovornica vlade

Francuska prvi put aktivira plan za vanredne situacije zbog ekstremnih vrućina Danas ćemo u svim departmanima za koje je proglašen najviši, crveni stepen upozorenja na toplotni val aktivirati plan ORSEC za ekstremne vrućine, saopćila glasnogovornica vlade

Francuska vlada će u petak prvi put aktivirati plan za vanredne situacije ORSEC zbog ekstremnih vrućina u svim departmanima u kojima je proglašen najviši, crveni stepen upozorenja na toplotni val, saopćila je glasnogovornica vlade Maud Bregeon.

“Danas ćemo u svim departmanima za koje je proglašen crveni stepen upozorenja na toplotni val aktivirati plan ORSEC za ekstremne vrućine. (...) Otvorit ćemo rashladne centre kako bismo zbrinuli najugroženije“, izjavila je Bregeon za televiziju TF1.

Plan, predstavljen 2. jula, ima za cilj organizovati koordinirani odgovor svih javnih vlasti tokom perioda ekstremnih vrućina.

Novi mehanizam civilne zaštite predviđa mobilizaciju dodatnih resursa u periodima izuzetno visokih temperatura. Također uključuje mjere za identifikaciju i pomoć osobama koje žive same i izolirano.

Prema posljednjem biltenu meteorološke službe Meteo-France, od petka u podne devet departmana na zapadu Francuske bit će pod crvenim stepenom upozorenja na toplotni val.

Još 72 departmana ostaju pod narandžastim stepenom upozorenja.

Meteo-France navodi da se toplotni val, koji je zahvatio Francusku 4. jula, očekuje najmanje do utorka, a prognozira se da će temperature ponovo porasti u nedjelju.

Dugotrajne visoke temperature doprinijele su i izbijanju šumskih požara. Tokom prve sedmice jula izgorjelo je 9.921 hektar zemljišta, što je gotovo tri puta više nego u istom periodu prošle godine.

Zbog visokog rizika od šumskih požara vlasti su otkazale i nekoliko vatrometa planiranih povodom Dana Bastille, uključujući u departmanima Herault i Vendee.