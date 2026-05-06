Predraspoređivanje nosača aviona "Charles de Gaulle" signalizira da je koalicija spremna i sposobna osigurati Hormuški moreuz, navodi Elizejska palata

Francuska predlaže razdvajanje pitanja Hormuškog moreuza od šireg sukoba, postavlja uslove za pomorsku misiju Predraspoređivanje nosača aviona "Charles de Gaulle" signalizira da je koalicija spremna i sposobna osigurati Hormuški moreuz, navodi Elizejska palata

Francuska je predložila razdvajanje pitanja Hormuškog moreuza od širih regionalnih tenzija i pregovora, uz istovremeno iznošenje uslova za multinacionalnu misiju usmjerenu na osiguranje ovog strateškog plovnog puta, saopćila je u srijedu Elizejska palata.

Francusko predsjedništvo je navelo da je Pariz predstavio prijedloge i Washingtonu i Teheranu kako bi se sigurnost u Hormuškom moreuzu rješavala nezavisno od šireg regionalnog sukoba, objavio je dnevnik "Le Figaro".

"Francuska predlaže SAD-u i Iranu da pitanje Hormuza rješavaju odvojeno od ostatka sukoba i pregovora jer je to u zajedničkom interesu", navode iz Elizejske palate.

Francusko predsjedništvo je dodalo da Pariz iznosi svoje zahtjeve za pokretanje multinacionalne misije za osiguranje pomorskog saobraćaja kroz moreuz.

Prema navodima Elizejske palate, Francuska je također predložila da se iranskim tankerima ponovo omogući prolaz kroz Hormuški moreuz pod uslovom da Teheran uđe u suštinske pregovore koje traži Washington.

"Ono što govorimo Amerikancima jeste da moraju ukinuti svoju blokadu Hormuza i osigurati spremnost Irana da pregovara o suštinskim pitanjima", navelo je predsjedništvo.

Elizejska palata je također saopćila da je predraspoređivanje nosača aviona "Charles de Gaulle" signal da je koalicija spremna i sposobna da osigura Hormuški moreuz.