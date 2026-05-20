Francuska pozvala izraelskog ambasadora zbog tretmana njenih državljana na Globalnoj flotili Sumud

Francuska je pozvala izraelskog ambasadora kako bi izrazila svoje ogorčenje zbog tretmana francuskih državljana na humanitarnoj Globalnoj flotili Sumud, izjavio je u srijedu francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot.

"Postupci gospodina (ministra nacionalne sigurnosti Itamara) Ben-Gvira prema putnicima flotile Sumud, koje su osudile čak i njegove kolege u izraelskoj vladi, neprihvatljivi su", rekao je Barrot na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Barrot je rekao da je zatražio da izraelski ambasador u Francuskoj bude pozvan kako bi dao objašnjenja o incidentu.

Također je pozvao na oslobađanje francuskih državljana koji učestvuju u flotili što je prije moguće.

"Šta god neko mislio o ovoj flotili, a mi smo više puta izrazili svoje neslaganje s ovom inicijativom, naši državljani koji učestvuju u njoj moraju biti tretirani s poštovanjem i oslobođeni što je prije moguće", rekao je.

Barrot je dodao da osiguravanje sigurnosti francuskih državljana ostaje stalni prioritet.

Također je pohvalio napore zvaničnika francuskog Ministarstva vanjskih poslova, ambasade i konzularnih službi uključenih u pružanje konzularne zaštite francuskim državljanima o kojima je riječ.

Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći. Zajedno su prevozili 428 ljudi iz 44 zemlje, a isplovili su iz Marmarisa u Turskoj u novom pokušaju probijanja ilegalne izraelske blokade nametnute Gazi od 2007. godine.

Ovo nije bio prvi takav napad na flotilu.

U aprilu je izraelska vojska napala brodove flotile u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krita. Konvoj je tada uključivao 345 učesnika iz 39 zemalja.

Izrael je nametnuo razornu blokadu Pojasa Gaze od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona ljudi na toj teritoriji na ivici gladi.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023. godine, usmrtivši više od 72.000 ljudi, ranivši više od 172.000 i izazvavši ogromna razaranja širom opkoljene teritorije.